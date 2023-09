Morto il 23enne falciato venerdì notte sulla strada di Mondolfo

Pesaro, 25 settembre 2023 - Travolto insieme all'amico da un'automobilista che non si è neppure fermata, è morto oggi a 23 anni. Lo schianto, verso mezzanotte, risale a venerdì scorso e teatro della tragedia la strada statale Valcesano. I due, entrambi di origine bengalese, stavano attraversando la strada a Mondolfo (Pesaro) quando sono stati falciati dall'auto della donna. Fin da subito le condizioni del più giovane (l'altro ha 29 anni) erano apparse gravissime a causa di un trauma cranico subìto: i medici dell'ospedale regionale di Torrette di Ancona non sono riusciti a salvarlo. L'altro giovane ferito ha invece riportato fratture agli altri inferiori e non è in pericolo di vita.

Le lacrime della donna che li ha investiti

Intanto in mattinata si è tenuta a Pesaro l'udienza di convalida d'arresto per la 42enne cubana, conducente dell'auto Ford che ha travolto i due pedoni e che in aula è apparsa affranta e ha pianto: il tribunale ha convalidato la misura e poi ha rimesso in libertà la donna che era agli arresti domiciliari dopo essere stata rintracciata e arrestata dai carabinieri di Mondolfo e Monte Porzio. La misura era scattata per lesioni gravissime e omissione di soccorso ma inevitabilmente l'accusa di lesioni muterà in omicidio stradale. La 42enne è stata sottoposta ad accertamenti, di cui ancora non è pervenuto l'esito, per verificare se guidasse sotto l'effetto di droga o alcol.