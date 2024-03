Morto a 55 anni. Sandro Renghi, oggi i funerali

URBANIA - Cordoglio nel calcio dilettantistico e non solo per la scomparsa di Sandro Renghi, 55 anni, mancato ieri notte dopo una malattia all’affetto dei suoi cari. Sandro è stato un giocatore di calcio in diverse squadre della zona, da Borgo Pace a Peglio. Il figlio Cristian ne ha ricalcato le orme e attualmente, dopo anni nell’Urbania, milita nella Falco Acqualagna. Per il lutto, la partita di ieri pomeriggio Peglio- Falco Acqualagna di Prima categoria (girone A) è stata rinviata. Sandro lascia la moglie Cinzia, i figli Cristian e Martina e il fratello Fabrizio. I funerali si svolgeranno oggi partendo alle 14,15 dall’abitazione per giungere in Cattedrale