Morto a 61 anni. Renato Fava, il figlio di Agide

Lunedì scorso è stato ricoverato in ospedale

perché non si era sentito bene, l’altro ieri è deceduto per intervenute e impreviste complicazioni. E’ la cronaca fredda e impietosa della scomparsa di Renato Fava all’età di 61 anni, per i suoi cari e per tutti quelli che lo hanno conosciuto, è anche la tragica ripetizione di una sequenza repentina e altrettanto inaspettata che nel 1989 si portò via suo padre, Agide "Aido" Fava. Per tanta parte della città, pure a distanza di tanti anni e dopo tanto tempo, dire che muore ancor giovane il figlio di "Aido" è un’altra triste cesura con un passato comune a migliaia di persone. Il solo incontrare Renato per strada o in qualche occasione del suo lavoro nella ristorazione era un sentirsi riempire il cuore di una antica serenità innescata dal suo modo naturalmente elegante e gentile di essere e di porsi con discrezione. Lo pèrdono e lo piangono sua mamma Luisa, sua sorella Stefania e tutti i suoi parenti, ma lo piangiamo anche tutti noi che perdiamo una bella persona e ci vediamo strappato un legame che teneva unita la nostra vita attraverso i decenni. Esequie e funerale di Renato si svolgeranno domani alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria del Porto.

f.b.