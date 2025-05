Morto a Taranto il cantautore. Mimmo Carrino

È morto il cantautore tarantino Mimmo Carrino, deceduto dopo lunga malattia a 77 anni. Egli conobbe grande popolarità negli anni Settanta grazie alle canzoni dialettali pugliesi diffuse dalle emittenti private. Carrino aveva studiato a Urbino dal 1973 al 1981, laureandosi e rimanendo a lavorare fino alla pensione nelle Marche. Raggiunta la pensione, Carrino era tornato nella terra natale e ripreso a scrivere canzoni, sempre in dialetto tarantino. Egli volle anche rendere omaggio a Urbino e alla sua università con il brano “Urbino… quelli che una volta erano all’Università“, in cui ricordava gli anni della sua gioventù. Era solito suonare i suoi brani con gli amici nella città vecchia di Taranto, accompagnandosi con l’inseparabile chitarra. Il suo sogno era di realizzare un cd con le sue canzoni, raccolte in una musicassetta realizzata in modo artigianale in pochi esemplari.