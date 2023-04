Morto Arduino Scola, l’uomo del vernacolo

È scomparso ieri pomeriggio Arduino Scola. Era nato a Pesaro nel novembre del 1941, era stato dipendente comunale e da anni versava in precarie condizioni di salute che non gli hanno però mai impedito di seguire con attenzione e passione la vita e le vicende cittadine attraverso i suo versi dialettali: oltre 400 composizioni per le quali, attraverso gli anni, ha ottenuto riconoscimenti e premi locali e anche nazionali. "Da sempre – dice Andrea Biancani vicepresidente del Consiglio regionale che gli è sempre stato vicino – Scola ha contribuito a tenere viva la cultura dialettale pesarese". Proprio a novembre era stato presentato, nel teatro della Piccola Ribalta, il suo volume dal titolo "Ècme. Versi in vernacolo pesarese", edito nella collana dei Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche, una pubblicazione composta di 60 poesie che raccontano fatti quotidiani della vita di Scola e della sua amata Pesaro. "Sì è trattato – dice ancora Biancani – di un giusto riconoscimento a un poeta dialettale del nostro territorio, ho il ricordo di un pomeriggio che ci ha rammentato come sia importante salvaguardare il vernacolo quale parte integrante della nostra cultura in questi tempi di pericolosa dispersione e perdita di iidentità. Nella triste circostanza, voglio esprimere le mie condoglianze alla sua famiglia e a tutti i suoi cari". La cerimonia religiosa e il funerale di Arduino Scola si svolgono domani alle ore 15,30 nella chiesa di San Carlo Borromeo.