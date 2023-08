Morto lo storico bagnino Simone Spadoni, aveva lavorato nelle spiagge libere

Pesaro, 28 agosto 2023 – Stroncato da una breve e letale malattia ai polmoni, dopo che aveva lottato come un leone per un anno, Simone Spadoni, bagnino fanese di 65 anni, è deceduto sabato all’ospedale San Salvatore di Pesaro. Molto conosciuto in città, dove aveva lavorato per diversi anni sulle spiagge libere di Sassonia, Simone lascia due figlie.

Nel 2016 aveva tolto dalle mani di una bambina di nove anni una bomba a mano, inesplosa, che la piccola e un suo amichetto avevano trovato in acqua usando una calamita. Era il pomeriggio del quattro settembre, quando il bagnino si accorse che quella bimba stava maneggiando l’ordigno bellico, che aveva ancora la spoletta. Lanciò subito l’allarme e intervennero gli artificieri, che sgomberarono la spiaggia e fecero brillare l’ordigno nell’area dell’ex pista di go kart.

Simone Spadoni aveva lavorato a lungo nel settore nautico, occupandosi della manutenzione delle imbarcazioni, ma poi aveva scelto di fare il bagnino, un mestiere che lo appassionava di più. "Amava stare in mezzo alla gente – racconta la figlia Giulia – e aveva un gran cuore. Con noi, in famiglia, a volte appariva poco espansivo, ma in realtà è stato sempre un padre premuroso e sensibile, soprattutto con il nipotino, al quale era molto legato. Tra i suoi pregi, la passione per il lavoro, doti che che ci ha trasmesso". Enzo Maggi, presidente di Maredentro, il sodalizio fanese che ha avuto in gestione le spiagge libere, ricorda Simone per la sua estrema disponibilità: "Era sempre in prima linea – sottolinea Maggi –, sia nelle attività di salvataggio, sia impegnandosi come volontario. E’ una grave perdita per tutti noi". Simone Spadoni non rinunciava alle feste dove si cimentava nel suonare la chitarra. I funerali si terranno domani, alle 10, nella chiesa dei Cappuccini di Pesaro.