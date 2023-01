Morto Capaccioni, per tanti anni capo personale della Benelli

Si svolgeranno oggi alle 10 ad Apecchio i funerali di Valter Capaccioni, 75 anni, deceduto lunedì scorso all’ospedale di Urbino e da qualche tempo residente a Fermignano. Capaccioni è stato per tanti anni il direttore del personale della Benelli Armi di Urbino. Persona stimata e ben voluta da tutti, il 27 aprile del 2016 è stato insignito dell’onorificenza della Presidenza della Repubblica Italiana della ‘Stella al Merito del Lavoro’. Il sindaco di Apecchio Vittorio Alberto Nicolucci lo ricorda cosi: "Ho appreso con profonda tristezza la notizia della prematura scomparsa del caro Valter Capaccioni. Le sue spiccate doti professionali ed umane lo avevano reso un apprezzatissimo responsabile d’azienda. Molto attaccato alla sua terra, non mancava di offrire il suo contributo di iniziativa. È stato un riferimento prezioso per tanti".

am.pi.