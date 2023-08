Morto Cerboni Baiardi Urbino, cultura in lutto Fu anche vicesindaco

Cultura in lutto a Urbino per la morte del prof Giorgio Cerboni Baiardi. Aveva 91 anni. La sua figura è profondamente legata a tre grandi aspetti della vita urbinate: l’Ateneo, l’Amministrazione comunale e l’Accademia Raffaello. A unire il filo tra queste, la sua profonda cultura umanistica che spaziava dal Rinascimento ai contemporanei; una sua particolare predilizione – anche per la storia di famiglia – l’aveva per Giovanni Pascoli.

Fu anche assessore alla cultura e poi vicesindaco di Urbino nella giunta dell’allora sindaco Giorgio Londei (1985-1990). "E’ stato un personaggio straordinario – commenta Giorgio Londei –, sempre piacevole, pronto alle battute. Molto sarcastico. Aveva una grande cultura ed era contento – come uomo dell’Ateneo – di avere un ruolo amministrativo nel quale incideva. Con lui abbiamo valorizzato molto gli artisti della Scuola del Libro, organizzammo anche una mostra su Franci".

Cerboni Baiardi era socialista e veniva da una famiglia di ispirazione laica. "Io ero comunista – dice Londei –, lui era socialista, ma alla Vittorio Emiliani, suo grande amico. Lui ed Emiliani prima di essere uomini di partito erano persone libere".

Il professor Guido Arbizzoni, suo assistente per anni, lo ricorda con commozione e profondo affetto: "Era dottissimo, faceva lezioni bellissime, ma era restìo a mettere per iscritto il suo sapere, forse per scrupolo di perfezionismo. Fino a qualche tempo fa era intenzionato a dare alla luce gli ultimi studi ancora non pubblicati, e anche questo era uno scrupolo: completare i lavori. La sua carriera è stata tutta urbinate, era assistente di Claudio Varese, poi fece un concorso e diventò ordinario per insegnare letteratura italiana prima a Magistero e poi a Lettere e filosofia, dove divenne pure preside. E fu fondatore della Scuola di Moda e per anni direttore dell’Istituto di Filologia moderna". Anche l’Accademia Raffaello è in lutto. Dice il presidente Luigi Bravi: "Per noi è un grande dolore, non è semplicemente un presidente emerito che se ne va. Se ne va una figura che da ragazzino ha dato qualcosa all’Accademia essendo tra i primi Giovani amici dell’Accademia, una figura inventata per lui e Andrea Emiliani. Lui ha fatto di questa istituzione non solo un luogo nel quale continuare il suo impegno civico, ha guardato lontano. A lui si deve l’aver smosso le acque per farla conoscere al di là degli stretti confini municipali. Personalmente ne ricordo la grande simpatia e la pervicacia con cui ha ingaggiato certe giuste battaglie e se l’Accademia oggi ha un certo orientamento è certamente il naturale sviluppo della impostazione data da lui". Cerboni Baiardi lascia i figli Anna e Giacomo, nipoti e pronipoti. Il funerale sarà domani alle ore 10, chiesa dell’Annunziata.

g. l.