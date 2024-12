Morto ciclista nel Pesarese: malore fatale

Pesaro, 28 dicembre 2024 – Malore fatale per un ciclista riminese di 83 anni sulle Siligate, in località Colombarone. È quanto accaduto oggi pomeriggio intorno alle 16 sulla statale. Il ciclista si è sentito male all’improvviso mentre stava pedalando insieme a un conoscente lungo il tratto che collega Romagna e Marche. L’amico che era con lui si è accorto del malore ed entrambi si sono fermati per chiedere aiuto e contattare i soccorsi.

Tra le macchine in transito in quel momento c’era anche quella di un autista del 118 fuori servizio che ha tentato disperatamente di rianimarlo in attesa dell’arrivo, sul posto, di due ambulanze da Pesaro che in pochi minuti erano lì. Purtroppo per il ciclista non c’è stato nulla da fare. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia. Due squadre di agenti della questura, infatti, hanno provveduto a gestire il traffico consentendo ai sanitari di poter intervenire in sicurezza.