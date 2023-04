Morto Daniele Mei, grande tifoso della Vis Pesaro

Pesaro, 15 aprile 2023 – Quell’avamposto appeso nel vuoto della tribuna Prato, quasi in bilico sul campo, quello che lui ha occupato finché ce l’ha fatta, in carrozzella, era vuoto da tempo. Lo resterà per sempre. Un altro angelo biancorosso è volato in cielo. Daniele Mei, 60 anni, storico ultras della Vis, è morto ieri all’ospedale. Aveva 60 anni. Era malato di Sla.

Daniele Mei con gli ultras della Vis che gli sono sempre stati vicini

I tifosi lo avevano aiutato con una raccolta di fondi per affrontare il trapianto di cellule staminali a Mosca, in Russia, prima che scoppiasse questo casino, e lui ha lottato fino a che ha potuto, con quel realistico e delicatamente indomito spirito guerriero che sta dentro alla gente di Pantano.

Proletari. Daniele era un nobile proletario. Nell’anno dell’eclissi calcistica solare in cui la gente del Benelli alzava lo sguardo e vedeva il pallone piovere dal cielo accecato dall’astro (77-78, Vis-Carpi 2-2, Pesaro promossa in serie C con 5000 anime), lui era già sulla ringhiera della Prato di fianco al fratello Luciano che batteva il tamburo e che da morto si è fatto seppellire pitturando la tomba di bianco e di rosso. Son fatti così quelli di via Poma e dintorni. Daniele l’anno dopo avrebbe aderito alla fondazione dei Vis Boys voluti da Roberto Bizzocchi. Sigarette Nazionali, le note di "Romanzo popolare" diffuse dagli altoparlanti del "Benelli", acqua, pioggia, vento, poche vittorie, molte sconfitte, ma tutte onorevoli. Daniele Mei era sempre lì, a sostenere la Vis e la sua vicenda verghiana intrisa di amaro.

Poi a un certo punto aveva passato la mano, dedicandosi alla famiglia e al lavoro. Trent’anni all’ospedale nel reparto di rianimazione e poi al 118. Ma sempre e comunque con la "beretta" biancorossa in testa e la sciarpa al collo, anche quando la malattia l’ha preso e lui ha preso lei strattonandola fino a che ha potuto, fino a soccombere per complicanze. Ha perso senza perdere, come si fa a Pantano. Che la squadra per cui ha tifato, la società e chi amministra il Comune siano consapevoli di questa passione che aleggia, maledetta ed eterna, tra i ruderi del "Benelli" secolare che la sua gente, anche Daniele, era arrivata a rammendare con calce e sputo, dipingendone perfino i gradoni.

Casa sua, casa loro. Tre voci tra le altre lo ricordano. Roberto Bizzocchi: "E’ stato un grande cuore, vincete per lui". Alberto Rossi: "Tranquillo, ci sarà Kapo ad accoglierti all’ingresso della curva". Luca Ghiandoni: "Ora sei insieme a Luciano e a mio padre a parlare di Vis, spero solo che la dirigenza non si dimentichi di te come invece è accaduto a mio padre, un grande abbraccio biancorosso".

Il funerale martedì, orario da stabilire a Cristo Risorto, a due passi da Pantano.