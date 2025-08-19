Morto Davide Del Bene, titolare del chiosco-bar di piazzale Matteotti

Pesaro, 20 agosto 2025 – Piazzale Matteotti veste nuovamente a lutto. All’età di 58 anni è morto Davide Del Bene, titolare del chiosco bar da sempre intitolato alla figlia Sofia. Il suo volto è noto: non c’è persona che passando in quel luogo così centrale non abbia preso anche solo un caffé ...al volo. “Ad essergli fatale è stato un infarto – dice Sofia Del Bene –: mio padre ci ha lasciati l’8 agosto. Sono rientrata d’urgenza dalla vacanza in Grecia: il 16 agosto abbiamo celebrato i funerali. Ha amato il suo lavoro fino all’ultimo: nonostante la lunga malattia l’avesse logorato, pur di passare due ore nel suo bar, negli ultimi tempi, si faceva portare in taxi. Il bar, nella sofferenza fisica, è stato per lui una fonte di sollievo. Molti lo ricordano anche quando aveva il chiosco bar all’ospedale di Muraglia e in piazzale Cinelli. Cambiava il luogo, ma non il nome. Mi commuove che mio padre abbia sempre voluto intitolare a me il suo bar. Uno dei giorni più belli della nostra vita insieme è stato il giorno della mia laurea”.

A Sofia abbiamo chiesto se porterà avanti l’attività del padre. “Non credo: è molto difficile che accada. Da tempo mi sono trasferita a Milano dove lavoro e ho avviato bene la mia vita”. La serranda del chiosco bar Sofia, Davide Del Bene la tirò su nel 1994. Trentun anni dopo la prematura scomparsa di Del Bene l’ha serrata. In poco meno di un anno è la seconda volta che accade: il 18 ottobre 2024 la città piangeva Davide Perugini, titolare dell’edicola di fianco al bar chiosco Sofia, grande appassionato di basket, scomparso anche lui prematuramente all’età di 52 anni.

Il migliore auspicio, per la vitalità cittadina, è che qualche imprenditore prenda il testimone. “Per il futuro del bar chiosco attendiamo le decisioni di chi ne ha diritto, cioè gli eredi di Del Bene – osserva il sindaco Andrea Biancani –. L’obiettivo che l’amministrazione comunale si pone per quest’area - precisa a chi è preoccupato di vedere un altro pezzo di centro storico “perdersi“ - è quella di continuare a renderla viva, fornendo così un servizio alla comunità. In questo senso si pongono anche le opere presenti che, anche di recente, sono state parte integrante di performance artistiche – come quella del Ferragosto che ha accolto la quinta edizione di “Lo spazio in ascolto”, progetto di WunderKammer Orchestra e Archivio Loreno Sguanci. Sono diverse le iniziative che si svolgono nell’area, come il Palio di Pesaro e il mercatino dell’antiquariato”. Ma l’edicola di Perugini non aveva trovato un imprenditore che avrebbe dovuto aprire a maggio? “Sì è di proprietà di Shahid Ullah – conferma Biancani –. Egli ha terminato la procedura comunale”. A cosa si deve il ritardo, allora? “Il Comune non c’entra. Ullah sta completando la procedura per il riconoscimento della fidejussione bancaria – spiega Rodolfo Cecchini del sindacato edicolanti Sinagi – richiesta dal distributore di giornali”.