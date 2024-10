Morto Davide Perugini, l'edicolante di piazzale Matteotti

Pesaro, 18 ottobre 2024 – Se n’è andato questa mattina Davide Perugini, l’edicolante che per ben 32 anni della sua vita aveva gestito il chiosco di piazzale Matteotti, che era un vero punto di ritrovo per tante persone, soprattutto per gli appassionati di basket di cui Davide era un fine intenditore. Avrebbe compiuto 53 anni il prossimo 5 novembre ma l’ictus che lo aveva colpito lo scorso marzo non gli ha dato scampo.

“I medici ci hanno detto subito che era stato devastante – racconta addolorata la sorella Mara – sembrava che si fosse ripreso, aveva reagito bene alla riabilitazione, sembrava vigile, rispondeva se chiamato, poi un mese fa circa ha avuto un altro problema che lo ha riportato in ospedale e da lì si è spento lentamente. Io e mio padre siamo sollevati solo per il fatto che nel momento del trapasso non ha sofferto, ma era davvero troppo giovane per andarsene. Aveva tanti amici che gli volevano bene e questo mi conforta, tanto che avevo creato appositamente una chat per tenerli informati delle sue condizioni di salute”. L’ultimo saluto a Davide sarà lunedì alle 16 nella chiesa di Villa San Martino, il quartiere in cui viveva.