Morto don Valentino, storico parroco del porto con la passione del basket

Pesaro, 30 ottobre 2024 – All’età di 97 anni, di cui oltre 70 di sacerdozio, don Valentino Giovannelli si è spento ieri pomeriggio all’ospedale di Pesaro. Fino a 25 anni fa e per ben 42 anni, era stato lo storico e indimenticabile parroco di Santa Maria della Scala del Porto, dove, con altrettanto carisma e passione, gli è poi subentrato don Marco De Franceschi. Parroco “globale”, don Valentino fu fra l’altro uno dei padri e dei sostenitori indefessi della Delfino Basket, c’è addirittura un’immagine emblematica degli anni Settanta che lo immortala mentre, con tanto di tonaca nera, si arrampica sulla scala per cambiare le retine ai canestri del campo all’aperto.

“Era entusiasta del Concilio Vaticano II”, ricorda con affetto don Marco e proprio don Valentino, festeggiando tre anni fa, in occasione della Festa del Porto, i suoi settant’anni di vita sacerdotale, amava ricordare: “Ho iniziato il mio servizio prima del Concilio e possedevo la mentalità tipica di quel tempo. Col Concilio si è aperta una stagione nuova per la Chiesa e anch’io ho fatto la mia parte per sintonizzare con quella novità il mio cammino. Non so se ci sono riuscito, però una cosa è certa: quei 42 anni li porto nel cuore e li rivivrei tutti dacapo”. Di certo quei 42 anni al Porto li porteranno nel cuore anche migliaia di pesaresi, indipendentemente dalla loro fede personale. Stasera alle 18 in Cattedrale, il rosario, le esequie saranno celebrate, sempre in Cattedrale, domani alle ore 15.