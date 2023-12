È morto il dottor Ernesto Gentile, ex direttore del reparto di Otorinolaringoiatria di Pesaro

Pesaro, 26 dicembre 2023 - Si svolgeranno domani pomeriggio (mercoledì 27 dicembre) alle 15.30 in Duomo i funerali di Ernesto Gentile, il medico 70enne morto la vigilia di Natale per una complicazione polmonare.

Laureato in medicina all'università di Ancona e poi specializzatosi a Ferrara, Ernesto Gentile aveva iniziato la professione facendo la guardia medica prima a Gabicce e poi a Pesaro, dopodiché venne assunto nel reparto di otorinolaringoiatria del San Salvatore, reparto che ha poi diretto per molti decenni. Nell'ambito professionale era stimatissimo anche perché dopo che era andato in pensione svolgeva attività privata alla clinica San Decenzio “con un occhio molto particolare per le persone anziane e per i bambini e non si faceva mai pagare l'onorario”. Subito dopo l'approvazione delle legge sulle unioni civili, si legò, con una cerimonia civile a palazzo Gradari il 15 settembre del 2016, con il suo compagno di vita Mariano Vitali, avvocato di Riccione. “La gentilezza porta gentilezza”, amava ripetere agli amici e ai conoscenti e per il suo matrimonio volle tanti invitati al fine di raccogliere fondi per i terremotati del fermano, dove il medico possedeva una casa di campagna ed aveva anche vissuto i giorni del terremoto.

Altro aspetto che lo distingueva era anche l'eleganza e girava per la città, soprattutto nei weekend con il suo compagno portandosi al guinzaglio il suo maestoso levriero. Una morte quella di Ernesto Gentile che ha colpito profondamente sia gli amici che i colleghi ed anche tutte quelle persone che nel corso della sua lunga carriera medica hanno avuto bisogno della sua professionalità.

Ernesto Gentile abitava lungo corso XI Settembre. Lascia, oltre al marito Mariano, la sorella Anna Maria e il fratello Gianfranco.