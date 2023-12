Morto Ernesto Gentile. Era ex primario ospedaliero

Si è spento alla vigilia di Natale per problemi polmonari Ernesto Gentile, medico, per tantissimi anni primario del reparto di Otorinolaringoiatria del San Salvatore di Pesaro. Aveva 70 anni e viveva con il compagno Mariano Vitali, avvocato riccionese, lungo Corso XI Settembre. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15 e 30 in Duomo.

Ernesto Gentile dopo che era andato in pensione aveva continuato a svolgere attività ambulatoriale nel centro clinico San Decenzio e "c’era sempre la coda dei pazienti", dicono i colleghi.

Laureato all’Università di Ancona con specializzazione a Ferrara, lui pesarese doc – era nato a Pantano –, aveva iniziato a fare la guardia medica a Gabicce e quindi a Pesaro fino all’assunzione che avvenne con alla presidente dell’Asl Giuseppe Mascioni che così ricorda la figura di Gentile: "Uno stimatissimo medico ed anche una persona di grande umanità".

E non poteva essere diversamente perché Gentile amava sempre dire, non solo agli amici: "La gentilezza porta gentilezza".

"Ci siamo uniti il 15 settembre del 2016 – racconta il suo compagno di vita Mariano Vitali – ed era stata appena approvata la legge sull’unioni civili. Io avevo pensato ad una cerimonia un po’ carbonara, lui invece volle che la cosa fosse alla luce del sole visto che non aveva nulla da nascondere. Anzi mi disse di invitare più gente possibile a palazzo Gradari, al fine di raccogliere fondi per i terremotati dell’area del fermano. Questo perché in quella zona abbiamo una abitazione in campagna ed abbiamo vissuto in prima persona il dramma di quelle comunità tanto che sono andato anch’io a spalare le macerie ad Arquata del Tronto".

I problemi polmonari negli ultimi anni hanno segnato la vita di Ernesto Gentile. "Il primo attacco di una polmonite fulminante – continua Vitali – lo ha avuto in sala operataria ed ha fatto appena in tempo a terminare l’operazione perché disse subito di portalo via perché non ce la faceva più". Una patologia che lo ha portato rapidamente alla morte perché l’ultima visita ambulatoriale l’ha fatta giovedì scorso "ed ha sempre effettuato visite, soprattutto ad anziani e bambini, senza mai farsi pagare l’onorario", raccontano i colleghi.

Un addio repentino il suo che ha colto di sorpresa tutti. Noto anche per la sua eleganza, il dottor Gentile non passava inosservato. Girava in centro con il suo levriero fermandosi alla Casetta Vaccaj oppure al bar Barrier, lungo il Corso. Il suo compagno di vita Mariano Vitali commenta: "Un uomo che mi ha dato tanto, un uomo che si faceva amare e voler bene da tutti. Una grande perdita". Ernesto Gentile lascia oltre al suo compagno anche la sorella Anna Maria ed il fratello Gianfranco.

