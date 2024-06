Sbalzato dalla motocicletta, muore imprenditore di 54 anni

Fossombrone (Pesaro), 23 giugno 2024 – Tragedia nel tardo pomeriggio. Fernando Nenci, un imprenditore di 54 anni, sposato e padre di due bambine, ha perso la vita a seguito di un violento schianto contro una Fiat Punto, mentre era in sella alla sua Yamaha R1. L’incidente è avvenuto intorno alle 17,40 nella frazione di San Lazzaro, comune di Fossombrone, di fronte al bar tabacchi del paese. L’uomo, residente a Petriano, è contitolare di un’impresa edile della zona, la Edilnenci. Stava percorrendo la vecchia strada Flaminia in direzione mare.

L’auto con cui è avvenuto l’impatto era guidata da una 65enne di Fossombrone, V.M. le sue iniziali. La donna alla guida dell’auto stava uscendo da un’abitazione privata per immettersi nella stessa direzione in cui viaggiava la moto.

Ed è a questo punto che è avvenuto l’impatto che ha sbalzato il motociclista alcuni metri più in là, in prossimità di un lampione. Testimoni che erano nei pressi hanno sentito solo un terribile schianto trovando poi l’uomo riverso a terra.

L’incidente ha destato grande apprensione tra tutti coloro che erano presenti e che hanno assistito impotenti alla tragedia. I sanitari del 118 sono arrivati tempestivamente sul posto, anche con l’eliambulanza. Hanno tentato di rianimarlo ma purtroppo per il 54enne non c’è stato nulla da fare. I rilievi sono stati condotti dalla polizia locale di Fossombrone con l’ausilio dei carabinieri di Fossombrone.

La salma è a disposizione della Procura che ha disposto l’ispezione cadaverica per accertare con esattezza la causa del decesso. Quello che è avvenuto ieri pomeriggio è una vera tragedia per la comunità di Petriano. Fernando Nenci lascia moglie e due bambine alle quali era legatissimo. La notizia si è rapidamente diffusa in paese e ha destato grande cordoglio nella comunità nella quale il 54enne era particolarmente conosciuto e apprezzato.