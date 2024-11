Addio a Paolo Fiorani, per tutti Flipper: lanciò la moda dell’apericena a Pesaro

Pesaro, 18 novembre 2024 - Si è spento questa notte al pronto soccorso per una emorragia cerebrale Paolo Floriani, 67 anni, per tutti Flipper. Se n'è andato uno dei personaggi che hanno caratterizzato la vita cittadina degli ultimi trent'anni. Introducendo, e si era negli anni Novanta, quella che è una moda oggi molto diffusa: l'apericena. Perché serviva con un drink al ‘Caffè Ducale’, in piazza del Popolo, anche dei primi cucinati al volo.

Un estroverso, tanto che nei lunghi anni in cui ha gestito il bar in piazza, alla mattina tirando su le serrande metteva fuori dal locale un gallo. Era il suo buongiorno alla città.

Grande tifoso dell'Inter, con tanto di abbonamento, ha gestito nel tempo molti locali. Prima la ‘Cremeria’ in piazza, poi diventato il bar Ducale con Alberto Melagrana. Struttura che riprese poi in gestione dal 2000 fino al 2009, gestendo in contemporanea anche il ‘Pinocchio’ in piazzetta Antaldi assieme ad uno dei suoi amici del cuore, Bobo Gori. Non solo barman ma anche cuoco perché poi ha gestito anche un ristorante il Frederik, accanto all'hotel Excelsior, quindi ha lavorato al ‘Divina’, di Montecchio, all'Osteria del Castello a Gradara. Flipper, non per caso, perché ha anche lavorato all'hotel Majestic in viale Trieste, albergo gestito dalla figlia Lucia avuta dalla prima moglie, Carla Penserini.

Quindi una seconda figlia da Anna Paolucci, Federica, la sua seconda moglie.

E proprio con accanto Anna Paolucci il suo declino fisico tanto che subì nel 2022 ad Udine un trapianto di cuore, da cui si era anche ripreso. Poi complicazioni varie fino ad una emorragia cerebrale, la riabilitazione al Santo Stefano di Muraglia fino all'ultima corsa disperata al pronto soccorso questa notte, dove si è chiusa la sua esistenza. Ancora la famiglia deve stabilire dove si svolgeranno i funerali. Una morte che ha colpito un po' tutti anche perché la figura di Flipper era molto popolare.

