Morto Francesco Cerioni. Stroncato da un infarto. Aveva perso le due figlie

Montecchio è in lutto per la scomparsa di Francesco Cerioni, 83 anni, imprenditore stimato e uomo generoso. Ieri sera la chiesa Santa Maria Assunta ha accolto tantissime persone per il rosario e altrettante ne abbraccerà per il funerale, fissato oggi alle ore 10 sempre in cattedrale e celebrato da don Marco Di Giorgio. Un infarto, sabato alle ore 19, l’ha stroncato mentre era in casa, strappandolo alla moglie Maria, ai nipoti e ai generi, Alessandro e Amato. L’uomo non aveva mostrato problemi di salute, tanto che aveva programmato, per il fine settimana, una gita in camper, sua grande passione. Verrà sepolto con le figlie.

Nonostante la vita lo avesse messo a durissima prova condannandolo al dolore, mai sopito, dovuto alla morte per malattia di entrambe le figlie, Sonia e Tiziana, non ha mai mollato.

Pioniere della cartellonistica pubblicitaria Cerioni fondò nel 1975 la Cerioni Pubbligrafica, la quale, nell’ultimo mezzo secolo, ha curato la comunicazione di tante, tantissime ditte che negli anni hanno reso straordinaria la “valle del fare“, cuore pulsante del distretto del mobile. Classe 1941, come tutti quelli della sua generazione, Cerioni ha affrontato il suo percorso rimboccandosi le maniche, fin da giovanissimo. Emigrò in Svizzera per mandare i soldi a casa e scampare dalla miseria del secondo dopoguerra. In 15 anni imparò il mestiere di fabbro, ma quando tornò a Montecchio capì subito che la sua professione sarebbe stata un’altra. L’ha fatta sempre con passione, trasmettendo l’amore per il lavoro e il rispetto per gli altri, obbligato da una legge interiore.