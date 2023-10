Pesaro, morto l’imprenditore Franco Rinolfi

Pesaro 9 ottobre 2023 - Da giovane Franco Rinolfi avrebbe voluto fare l'attore, aveva vinto anche un premio come miglior attore giovane in una rassegna di compagnie amatoriali a Reggio Emilia. Aveva recitato anche con Glauco Mauri, ma alla fine è finito per fare il mobiliere.

Anche di successo perché aveva fondato, coinvolgendo anche i due fratelli la "Linea Erre” che in due stabilimenti a Montecchio realizzava camere salotti e cucine. Franco Rinolfi si è spento ieri all'età di 95 anni.

Un pioniere del settore perché è stato tra i primi a lanciare, assieme a Scavolini, Berloni e Urbinati, il distretto mobiliero pesarese partecipando anche a fiere all'estero a partire dalla Russia. Noto non solo nell'ambito imprenditoriale perché con il suo mobilificio aveva sponsorizzato per alcuni anni anche il Loreto basket che disputò poi anche una finalissima per salire in serie A2. Viene ricordato da tutti come un uomo molto generoso e gentile con tutti, Franco Rinolfi.

La storia del suo mobilificio si è andata invece a scontrare con un'altra storia - di quelle ancora attuali - e cioè la rivoluzione verde di Gheddafi in Libia quando bloccò tutti i pagamenti alle aziende italiane che lavorano in suolo libico. Un buco di un miliardo di lire di quella volta che decretarono la decadenza di questa fortunata impresa che nei giorni migliori fatturava 10 miliardi di lire e aveva anche 100 dipendenti. I funerali di questo imprenditore, che lascia sette figli, si svolgeranno domani mattina con inizio alle 11 in Duomo .