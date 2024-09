Morto Glauco Mauri, originario di Pesaro ha dedicato una vita al teatro

Pesaro, 29 settembre 2024 – È morto Glauco Mauri, decano del teatro italiano. Era originario di Pesaro, avrebbe compiuto 94 anni il primo ottobre. Interprete di Shakespeare, Molière, Pirandello, Dostoevskij, Goldoni, con coraggio e passione Mauri è stato per settant'anni in scena: era atteso dal 26 al 29 settembre al Vascello di Roma con lo spettacolo De Profundis, da Oscar Wilde, annullato per l'indisposizione dell'attore. L'attore e regista proprio a Pesaro, dove era nato nel 1930, ha debuttato il 20 settembre al Teatro Rossini, festeggiando 71 anni di professionismo, con la nuova versione teatrale della lunghissima lettera "De Profundis", quasi una autobiografia, che Oscar Wilde scrisse dal carcere al suo amico Alfred Douglas, una parabola universale della sofferenza, dell'arte e dell'amore.

Mauri si era sentito poco bene meno di una settimana fa ed era stato costretto a rinunciare allo spettacolo di prosa in programma a Roma. "Si è spenta nella notte una delle fiaccole più luminose del teatro italiano- le parole del Presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone - All'età di 93 anni era ancora atteso al Teatro Vascello di Roma per un'interpretazione del 'De Profundis' di Oscar Wilde. Sul palcoscenico ha rappresentato tutti i classici del teatro - da Sofocle a Shakespeare, passando per 'i Fratelli Karamazov' di Dostoevskij che lo portó al successo - cogliendone sempre, attraverso la sua profondità espressiva, la grande drammaticità. Ci stringiamo alla sua famiglia e a tutto il mondo del teatro".