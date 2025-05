Morto il ciclista travolto. Il dolore dei colleghi: : "La bici un nostro regalo"

Ha attraversato la Statale in sella alla sua bici, Maurizio Gili, 76 anni, geometra, tra viale dei Partigiani e viale Venezia, senza avverdersi che stava arrivando una ragazza in sella ad un motorino. Preso in pieno.

Dopo il ricovero al San Salvatore ha chiuso con la vita. Personaggio molto conosciuto in città Maurizio Gili anche perché lavorava in Comune e si occupava, come responabile dell’ufficio casa, dei servizi sociali. Tutti i colleghi conservano di lui un bellissimo ricordo. Un ambiente poi, quell’amministrazione comunale, dove la famiglia Gili è stata sempre molto stimata perché anche il padre ha lavorato in Comune. "Questa mattina quando abbiamo saputo che Maurizio non ce l’aveva fatta, per noi che abbiamo lavorato con lui è stato un vero e proprio choc – commenta Roberto Bernardini suo collega di lavoro –. E girava in città con quella bicicletta che gli avevamo regolato noi colleghi dell’ufficio quando Maurizio è andato in pensione nel 2007. Una bravissima persona".

Maurizio Gili lascia oltre alla moglie anche un figlio che è un dipendente della Renco. Fino alla tarda serata di ieri non era stato ancora stabilito il giorno del funerale anche perché sulle cause di questo incidente sono in corso accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria. Comunque una morte, quella di Maurizio Gili, che ha suscitato commozione non solo nell’ambito dell’amministrazione comunale ed in tutto il settore che opera nei servizi sociali, ma anche perché era conosciuto in città anche fuori del proprio ambito lavorativo. Tutti ne traggono la fotografia di un uomo molto garbato e gentile e cordiale con tutti.

L’incidente fatale di Gili è avvenuto l’altra mattina intorno alle 9 tra viale Venezia e viale dei Partigiani e cioè nell’attraversamento del tratto cittadino della statale Adriatica. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause di questo scontro da parte dei carabinieri. Lo scooter condotto da un ragazza stava procedendo lungo la statale in direzione mare.

La giovane scooterista si è accorta dell’ostacolo all’ultimo momento, perché Gili secondo una prima ricostruzione avrebbe "tagliato" la Statale ins ella alla sua bici.

