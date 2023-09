Morto il dottor Gaetano Burioni

E’ morto ieri mattina all’ospedale San Raffaele a Milano, il dottor Gaetano Burioni, papà di Roberto e medico di famiglia per oltre 30 anni (dal 69 al 2000) a Fermignano. Da molti anni si era ritirato dalla professione ma nessuno a Fermignano lo ha dimenticato. Era nato nel 1929 a Casteldelci e si è laureato in medicina all’università di Modena, specializzando in Pediatria e in Igiene all’Università di Pisa. Dal 1969 al 2000 è stato medico di famiglia a Fermignano. Scrive il figlio Roberto: "Mio padre ha avuto una vita piena di interessi ed entusiasmi, in particolare per libri antichi dei quali è stato un appassionato collezionista. Sono affranto dalla sua morte. Gli ero legatissimo". Il dottor Burioni abitava a Fermignano in una palazzina in via Veneto dove esercitava anche la professione. "Mezzo paese lo curava lui – ricorda Giulio Finocchi – e l’altro il dottor Bartolucci. La mia famiglia aveva il dottor Burioni e la sua espressione solita nell’arrivare a casa o quando riceveva in ambulatorio era un sorriso tranquillizzante. Ci sentivamo già guariti". Aggiunge Giulio Finocchi: "Sapevo che Gaetano non stava bene e non ho potuto vederlo in un’occasione pubblica familiare a cui ho partecipato. L’ho visto l’ultima volta un anno fa per la cresima della nipotina. Lo ricordo brillantissimo, una memoria di ferro, non aveva dimenticato nessuno e nulla della sua Fermignano". Lascia la moglie Elvira e i figli Roberto e Raffaella. I funerali si svolgeranno mercoledì alle 15 nella chiesa di San Martino a Casteldelci, suo paese d’origine.