Morto il giudice Giubilaro. L’ultimo saluto a Palermo

Tribunale di Pesaro in lutto per la scomparsa del giudice ora in pensione Antonino Giubilaro, originario di Palermo. Aveva 89 anni e, durante la sua lunga carriera aveva ricoperto numerosi incarichi giudiziari non solo a Pesaro ma anche in altre province. Era stato giudice fallimentare e anche penale ed era stato protagonista di inchieste importanti. Aveva abitato a Pesaro per tantissimi anni ed era in pensione da circa 20. La figlia Simonetta Giubilaro è avvocato. "L’ordine degli avvocati si stringe intorno alla figlia Simonetta – è il cordoglio espresso da Arturo Pardi, presidente dell’ordine degli avvocati di Pesaro - Ricordiamo le qualità morali e professionali del dottor Giubilaro, autore di numerose importanti inchieste che hanno lasciato il segno nella storia cittadina". Il giudice Giubilaro aveva anche un profondo interesse artistico e sportivo. Era, infatti, appassionato di musica lirica ed era stato presidente della Fondazione Mario del Monaco. Era inoltre appassionato di tennis che praticava con passione. Il funerale si svolgerà a Palermo i prossimi giorni dove era tornato a vivere da circa quattro anni.