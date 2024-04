Morto il meccanico del paese. Aveva 60 anni, oggi l’addio

Cordoglio in tutto il paese di Apecchio e non solo per la scomparsa di Rolando Torcolacci, 60 anni (foto), deceduto l’altro ieri pomeriggio dopo una breve e fulminea malattia all’Ospedale di Città di Castello. Rolando persona conosciuta per la sua attività di autoriparatore gestiva in paese un’avviata officina ed era un punto di riferimento non solo per i suoi concittadini ma anche per tanti automobilisti clienti dei paesi vicini.

Di carattere socievole era sempre disponibile con tutti, amante della propria famiglia e del proprio lavoro, spesso durante le sagre del paese, specialmente per il ferragosto si metteva davanti ai fornelli per aiutare la locale sportiva. Già donatore Avis era ben voluto e stimato da tutti.

Rolando lascia la moglie Valeria i genitori che abitano a Cagli, Franco e Agnese, le figlie Ilenia e Lorena, la sorella Loredana, i generi Carlo e Alfonso, i suoceri Giovanni e Bruna, i cognati, i nipoti e diversi parenti. I funerali si terranno oggi partendo alle ore 15,15 dall’Ospedale di Città di Castello per il Piazzale del Santuario del Santissimo Crocefisso di Apecchio dove alle ore 16 verrà celebrata la Santa messa esequiale, seguirà il trasporto al cimitero locale. am.pi.