Morto il mobiliere Rinolfi. L’epopea finì con Gheddafi

Un altro pezzo di storia della città del periodo d’oro dei mobilieri se ne è andato: perché si è spento ieri a 95 anni Franco Rinolfi. Aveva fondato la "Linea Erre" in un’epoca dove il settore stava facendo i primi passi. Con lui, Scavolini, Berloni, Urbinati e pochi altri. Due stabilimenti produttivi a Montecchio dove nascevano camerette, salotti e cucine. Nel massimo dello splendore oltre un centinaio di dipendenti e dieci miliardi di lire di fatturato.

E per alcuni anni Franco Rinolfi si era avvicinato alla pallacanestro andando a sponsorizzare il Loreto basket quando l’epopea della pallacanestro delle parrocchie viveva il suo massimo splendore, tanto che il Loreto targato "Linea Erre" disputò persino la finale per salire in serie A2 e nelle sue fila militava anche Paolo Gurini, Sante Rossi, Daniele Giommi, tutta gente poi finita in serie A.

Una vicenda, quella di Franco Rinolfi e dei due suoi fratelli, che ha segnato i primi passi anche nell’ambito delle esportazioni partecipando anche alle prime fiere in Russia, mercato che sarebbe poi diventato molto importante per tutto il comparto. Ma la storia di questo mobilificio, tra i più importanti del comprensorio, è andata a schiantarsi con un ’altra storia, e cioè quella della salita al potere di Gheddafi in Libia. Bloccati tutti i pagamenti alle aziende italiane e così Rinolfi si è ritrovato con una commessa da un miliardo di vecchie lire mai pagata. Non il solo, per la verità, dei pesaresi, che pagarono a caro prezzo l’ascesa al potere del dittatore libico.

Franco Rinolfi da giovane aveva lavorato per qualche anno, con compiti importanti, nel mobilificio Urbinati "poi ha mollato tutto pur prendendo uno stipendio importante, per mettersi per conto suo e impiantò la Linea Erre chiamando poi con sé i fratelli Terenzio e Paolo – racconta il figlio Adriano – . Se devo ricordare mio padre direi che era soprattutto una persona molto buona e rispettosa del prossimo. Soprattutto una persona molto generosa".

Tra le particolarità di questo industriale, che pur essendo iscritto a Confindustria non ha mai partecipato alle riunioni, una grande passione per la recitazione "tanto che era uno dei componenti della Piccola Ribalta e nel corso di questo suo amore aveva anche recitato assieme a Glauco Mauri. Passione che ha poi dovuto lasciare per dedicarsi a tempo pieno al lavoro, non senza dispiaceri, perché aveva talento, tanto che era stato anche premiato a Reggio Emilia come il miglior attore ghiovane".

Franco Rinolfi lascia, oltre al fratello Terenzio, sette figli: Noemi, Milvia, Adriano, Federico, Aleksander, Anton e Ksenja. I funerali si svolgeranno questa mattina alle 11 in Duomo.