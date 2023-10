Morto il partigiano Amato Antonelli. Era della 5ª Brigata “Garibaldi“

Un altro pezzo di Resistenza se n’è andato: Amato Antonelli, ultimo partigiano di Fermignano, è morto giovedì a 101 anni. Aveva combattuto sugli Appennini con la 5ª brigata Garibaldi Pesaro, nelle divisioni Gasperini e Guadalajara, sfuggendo più volte ai nazifascisti, come quando, nel 1945, scampò insieme ad altri a una retata notturna a Mercatello sul Metauro, ma vide perire due compagni.

Terminata la guerra, si spostò a Terni, prima di tornare a Fermignano. Il ricordo delle atrocità perpetrate da nazismo e fascismo, però, lo ha sempre accompagnato, perciò fu per decenni membro attivo dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia, raccontando alle generazioni successive cosa furono quegli orrori. Il funerale sarà oggi, alle 14,30, nel duomo. "Ciao Amato. Il tuo ricordo rimarrà dentro di me assieme alle chiacchierate e ai racconti: con il tuo secolo di vita, ne avevi di cose da dire – così lo ricorda Spartaco Giorgani, presidente di Anpi Valmetauro “Giovanni Bischi“ –. Ma quello che più mi terrò è il valore di libertà che trasmettevi. Tu, che hai visto la morte in faccia più volte, non ti sei mai arreso, affinché oggi tutti noi potessimo godercela questa libertà. Sempre presente a ogni XXV aprile con il tuo fazzoletto tricolore e il fiore del partigiano sulla giacca, orgoglioso di portare la nostra bandiera di sezione Anpi, mi accompagnavi nel consueto giro per i cimiteri, dove, assieme all’amministrazione comunale e alle associazioni, depositavamo la corona ai caduti. Mi ricordavi ogni volta di fare soprattutto due cose: suonare e cantare “Bella Ciao“ e farlo in particolare con i giovani, così come raccontare e parlare con loro era ciò che facevi con piacere. Così, con la tua semplice ed efficace dolcezza, ci lasci un patrimonio che dobbiamo custodire".

Proprio a Fermignano, nel 2022 Amato aveva festeggiato i 100 anni. Tra gli invitati a sorpresa, c’era anche il suo amico Maffeo Marinelli, partigiano di Pieve di Cagna ancora in vita e compagno nella Resistenza, con cui si ritrovò per la seconda volta dalla fine della guerra: la prima, nel 2019, era stata una riunione voluta dal caso alla Pastasciutta antifascista di Fano. "Oggi è un giorno veramente triste, la scomparsa di Amato lascia un grande vuoto – commenta Emanuele Feduzi, sindaco di Fermignano –. Il suo coraggio ci sarà sempre da esempio e il suo essere partigiano sarà la guida per la costruzione di una sempre più democratica società. Sono veramente dispiaciuto, perdiamo l’ultimo partigiano del nostro paese".

Nicola Petricca