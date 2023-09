Morto il ragazzo investito, è omicidio stradale

Le sue condizioni erano apparse disperate sin dai primi istanti e, purtroppo, è arrivata la tragica notizia: è morto il ragazzo di appena 23 anni investito da una pirata della strada lungo la Statale 424 Della Valcesano, a Mondolfo, poco dopo la mezzanotte di sabato scorso. Il suo nome é Md Juanid Mia, originario del Bangladesh. La notizia del decesso è arrivata ieri mattina poco prima che al Tribunale di Pesaro si svolgesse la convalida dell’arresto nei confronti della donna, una 43enne di origine cubana, che ha investito sia lui che un suo connazionale di 29 anni e che poi si è allontanata, senza prestare soccorso.

La donna ha appreso proprio ieri in udienza della morte di uno dei due feriti: aveva infatti chiesto informazioni sulle sorti dei due ragazzi, e in aula le è stato detto che uno dei due era morto. A quel punto la donna, che è assistita dall’avvocato Matteo Mattioli, del foro di Pesaro, è scoppiata a piangere. Ora l’accusa nei suoi confronti – dopo che è stata rintracciata nella sua abitazione di Mondolfo, e arrestata durante la stessa notte da carabinieri per lesioni stradali gravissime, fuga e omissione di soccorso – si è trasformata in omicidio stradale, aggravato dalla fuga. Ed è ancora da verificare se a carico della investitrice ci sia anche la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, che renderebbero ulteriormente pesanti le conseguenze a suo carico. Lo diranno gli esami del sangue. Il gip ha convalidato l’arresto. Il pm aveva chiesto l’obbligo di dimora, ma il gip l’ha poi rimessa in libertà seguendo la richiesta del legale della donna.

L’investimento era avvenuto lungo la Statale 424 Valcesano. La Ford Focus station wagon della donna, che procedeva in direzione mare-monte ha investito i due ragazzi che camminavano a piedi sul ciglio della strada verso Marotta per tornare, probabilmente, al luogo della loro residenza, cioè il centro d’accoglienza per stranieri ubicato sul lungomare in via Cristoforo Colombo 156. Insomma, la vittima di questo indicente mortale era un ospite di una struttura per richiedenti asilo, anche se aveva già trovato lavoro in un’azienda della nautica del territorio. Sul luogo dell’incidente, nella notte tra sabato e domenica scorsi, si sono precipitate due pattuglie dei carabinieri di Mondolfo e Monte Porzio e altrettante ambulanze del 118, i cui operatori hanno prestato tutte le cure possibili ai due feriti, poi trasferiti al Torrette di Ancona. Nella stessa nottata il 23enne è stato trasportato dal capoluogo regionale, per un intervento chirurgico di urgenza, al nosocomio ‘San Salvatore’ di Pesaro, dove, nonostante il massimo sforzo dei sanitari, ieri mattina, a causa del gravissimo trauma cranico, il suo cuore ha smesso di battere. Non è in pericolo di vita, per fortuna, il suo connazionale 29enne, che é ancora rioverato ad Ancona.

Alessandro Mazzanti

Sandro Franceschetti