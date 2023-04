Morto in moto, la città sotto choc "Alberto era una grande persona"

È una mattinata grigia in via Pantano, zona stadio. La signora Giuliana Baciocchi Grestini, una istituzione per il quartiere, maestra ora in pensione, cura una pianta. "Se conoscevo Alberto Gregori? Certo, lo vedevo passare, qui ha il suo studio, una persona perbene". La vetrata dello studio è oscurata. Ieri sera il geometra Alberto Gregori era lì: "L’ho sentito mettere in moto la sua Harley Davidson verso le 20,30 e mi sono detta: “stasera se ne sta andando tardi“", dice Valeria Grestini, la figlia della signora Giuliana, che abita al piano di sopra dell’ufficio del geometra morto nell’incidente di giovedì, dopo essersi schiantato con la sua moto contro un albero in via Gagarin. Valeria è sconvolta, parla a fatica, ma poi scioglie il dolore in parole: "Conoscevo bene Alberto, ci siamo fermati più volte a parlare in questi anni, quando lo incrociavo. Era una persona eccezionale, sempre disponibile con tutti, sempre pronta a darti una mano mettendo le sue capacità professionali al tuo servizio. Gli avevano chiesto di aiutarci con le pratiche del bonus 110 ed era stato subito disponibile. Era un grande lavoratore, una persona che teneva alla sua professione e la esercitava con passione, ma non solo, era una persona che sapeva dire sì con slancio. Come quella volta che avevamo contattato una ragazza disponibile a fare uno stage da lui e lui l’accettò subito condividendo con lei il suo sapere".

Valeria lo ha sentito per ultima: "Sì – aggiunge – eravamo a casa, di solito se ne andava prima, giovedì sera però ha acceso la sua moto che erano circa le 20,30, dieci minuti prima che avvenisse la tragedia. Siamo sconvolti per quello che è accaduto, se ne va una brava persona, gentile, con cui abbiamo condiviso da buoni vicini una conoscenza quotidiana in questi quattro o cinque anni in cui aveva preso studio nella nostra via, in via Pantano".

Il marito di Valeria, Claudio Marchesi, sta all’uscio di casa: "Era una brava persona, di più non posso dire, io non lo vedevo spessissimo, ma ho il ricordo di una bella persona". Di fianco allo studio di Alberto, c’è la tabaccheria: "Non volevamo crederci – dice il titolare Stefano Tacchi – Alberto Gregori lavorava qui a fianco a noi, ci si incontrava spesso, veniva anche in negozio, una bravissima persona e un ottimo professionista, siamo senza parole"

Sconvolti anche i colleghi geometri, albo professionale di cui faceva parte dal 2007: "E’ una notizia terribile – dice il presidente Giovanni Corsini – l’abbiamo appresa stamattina senza fiato. Conoscevamo bene Alberto, l’ultima volta lo avevamo visto alla variazione di bilancio a cui aveva partecipato come iscritto. Era un bravissimo professionista, si era fatto apprezzare molto nel suo lavoro, si dedicava alla riqualificazione energetica, ma non solo, a tutte le pratiche inerenti la nostra professione. Come collegio dei geometri siamo sconvolti per quello che è accaduto in quella sera terribile e vogliamo esprimere le nostre condoglianze alla sua famiglia". Alberto, che era nato a Pesaro dove anche lavorava ma che abitava a Cattolica, lascia sua moglie e due figli in tenera età, dai quali probabilmente stava tornando, a Cattolica, l’altra sera quando la sua moto è finita contro un albero all’improvviso, senza una ragione apparente, forse per un malore. "Saremo vicini alla famiglia in tutto – conclude Giovanni Corsini – anche materialmente attraverso la nostra cassa di previdenza che prevede interventi in caso di tragedie come questa".

Davide Eusebi