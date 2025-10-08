Morto il re pesarese dei gelati, con i coni di Walther Gnassi sono cresciute generazioni

Pesaro, 8 ottobre 2025 – “E’ stato bello averlo avuto come padre. Perché era geniale e creativo, molto buono non solo con i fratelli perché ha aiutato anche tante persone. Una persona generosa ed innamorato del suo lavoro”. Così ricordano le figlie, Walther Gnassi. Perché oggi se n’è andato un altro di quei fenomeni che hanno segnato il dopoguerra cittadino. Per due generazione di pesaresi il nome Walther era sinonimo di gelato.Il grande bar del Trebbio accanto al teatro Rossini. Nella memorie di molti le lunghe file per poter acquistare il suo ‘Moretto’.

Avrebbe compiuto 100 anni a dicembre Walther, che lascia oltre la moglie Marisa anche 4 figli. Oltre a Manuela e Antonella anche Paola e Andrea. Gnassi si è spento nella sua abitazione di via Passeri. Domani pomeriggio alle 18 il rosario nella chiesa dei Cappuccini dove venerdì alle 11 si celebreranno i funerali.

La prima attività Walther l’aveva aperta nel 1946 sul Trebbio proprio davanti a quello che sarebbe diventato il suo storico bar-gelateria accanto al teatro Rossini. “Gli piaceva sperimentare anche come pasticcere e chiamava nel suo laboratorio a lavorare persone che arrivavano da ogni parte d’Italia per elaborare le varie specialità regionali. S’era anche inventato le tagliatelle al cioccolato...”, raccontano le figlie ridendo.

Da un piccolo chiosco aveva creato un impero nel settore perché aveva avviato anche un torrefazione. Quindi il grande salto con la produzione industriale alla Torraccia e le sue ‘coppette’ di gelato erano sui banchi della grande distribuzione come le Conad e quindi l’Eurospin. Produceva anche per la ‘Motta’ “ma si è sempre rifiutato di stringere contratti”, ricordano i figli. Per acquistare il suo gelato si era fatta avanti anche la ‘Tanara’ di Parma ricevendo però il suo rifiuto. Era finito Walther anche sulla “Domenica del Corriere”, popolare settimanale fino a qualche decennio fa, perché ad una fiera del settore s’era inventato le cialde per i gelati colorate. Una novità assoluta, un grande successo perché arrivavano ordini un po’ da tutta Italia. Talmente popolare che per la festa dell’Unità gli organizzatori gli chiesero un ‘Moretto’ rosso poi ribattezzato Testa Rossa come la Ferrari. Quindi per non essere da meno il Movimento Sociale ordinò invece un ‘Moretto’ tutto nero come ricorda in un suo libro sulla città Franco Andreatini.

Pesarese doc – era nato a Pantano –, orfano di padre , Walther aveva iniziato lavorando nei laboratori di pasticceria della città “e s’era anche comprato una macchina per produrre le caramelle d’orzo che poi andava a vendere alle truppe americane dopo la Liberazione della città”.

Ma Walther Gnassi non era solo il bar accanto al teatro Rossini perché poi aveva anche creato il bar “Sirena” in viale Trieste proprio alla fine di viale Marconi che aveva dato poi in gestione al fratello. Quindi aveva preso in gestione il bar dell’’hotel Cruiser che il conte Albani aveva appena finito di costruire. Una impronta e una firma forte quella che diede Walther alla città. Una attività, andata avanti fino al 2008 quando la famiglia decise di cedere il capannone della Torraccia.

Aveva un grande amico Walther Gnassi ed era Carlo Pensalfine. “Si conoscevano fin da ragazzi e fino a tre anni fa si ritrovavano a far l’aperitivo tutti e due in quello che fu il suo bar sul Trebbio. In due settori diversi, due grandi innovatori che avevano le attività ad un centinaio di metri l’uno dall’altro”, ricorda Uldergo, ristoratore cresciuto al fianco di Pensalfini. “Amici loro e amiche le moglie: cene e viaggi assieme. Inseparabile”, ricordano le figlie.

