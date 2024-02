Morto l’avvocato Raffaelli: "Rigoroso e signorile"

E’ morto l’avvocato Carlo Raffaelli. Aveva 88 anni ma fino a tarda età ha esecitato la professione legale. Il presidente dell’Ordine degli avvocati Arturo Pardi ecco come lo ricorda: "Viene meno con lui un’altra importante e significativa personalità del nostro foro. Iscritto all’albo dal 27 aprile 1965 e toga d’oro nel 2007 ha sempre dimostrato grande attaccamento alla professione e al ruolo".

"Indimenticabile – continua l’avvocato Pardi – la sua figura distinta aggirarsi tra i corridoi del nostro Tribunale. Era per tutti “l’avvocato delle banche“ in quanto, con il fratello Francesco, era lo storico avvocato di Banca Marche. La sua competenza, il suo rigore, la sua sapienza giuridica era indiscussa ma sempre manifestata con quel suo modo gentile e signorile che lo contraddistingueva. Senza smentita è possibile dire dell’avvocato Raffaelli che ha dedicato l’intera vita all’avvocatura. Ai due figli e alla moglie vanno le sentite condoglianze dell’Ordine e di quanti ne hanno sempre apprezzato i toni e i modi rispettosi verso tutti, in particolare nei confronti della controparte. Rimarrà un esempio per tanti colleghi che lo hanno visto esercitare al meglio la sua e nostra professione".

Lascia due figli, Camilla e Luigi e la moglie. I funerali si svolgeranno domani alle 11 in Cattedrale. La tumulazione avverrà nel cimitero di Urbania nella tomba di famiglia.

Intanto stasera alle 18, recita del rosario in Cattedrale.