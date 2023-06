Morto l’ex sindaco Sanchioni Fossombrone è in lutto

Giorgio Sanchioni se n’è andato giovedì scorso per un aneurisma cerebrale. Sanchioni, 87 anni, è stato sindaco di Fossombrone per due volte, la prima nel 1980’83, la successiva nel 198890. Di se stesso, come ricorda il vicesindaco Michele Chiarabilli, Sanchioni diceva che era stato "un camionista" prestato alla politica. E in effetti la città lo ricorda anche per essere stato tra i fondatori della storica CTF, la Cooperativa Trasporti Fossombrone. Da sempre militante del Pci, la sua esperienza da sindaco coincise con una fase della vita del Pci nella quale il partito stava attraversando una inevitabile crisi di identità per via della dissoluzione del blocco ex sovietico e della caduta del Muro (nel novembre 1989). Così lo ha ricordato Michele Chiarabilli nell’orazione funebre: "Oggi ho la responsabilità ma soprattutto l’onore di rivolgerti un ultimo saluto. Ti garantisco che non l’avrei mai immaginato, domenica pomeriggio, quando ti ho incontrato nella tua solita passeggiata quotidiana e ci eravamo proposti di farci a brevissimo una pizza, insieme ai tuoi inseparabili Mauro e Catia, per parlare, come amavi fare tu, di politica, quella vera. Avevi 87 anni, ma per me avevi un modo di ragionare e di interpretare la vita che noi possiamo solo prendere come esempio, con una visione moderna del futuro e senza aver mai paura delle sfide. Ho avuto la fortuna di frequentarti solo negli ultimi 10 anni, anni che non dimenticherò mai e che saranno per me sempre un punto di riferimento. Abbiamo passato ore a parlare di politica, di amministrazione locale, di problemi della vita quotidiana e ci sentivamo con una media di tre-quattro telefonate alla settimana. Credo di essere stato fortunato nel conoscerti, frequentarti e poter godere della tua grande esperienza e umanità". I funerali di Giorgio Sanchioni si sono svolti ieri pomeriggio alla chiesa di Maria Ausiliatrice. Sanchioni lascia la figlia Claudia, il fratello Bruno e i nipoti Domiziana, Giacomo ed Erica.

a. b.