Morto l’imprenditore Franco Rossi. Aveva 74 anni

Cordoglio a Urbania per la morte nella mattinata dell’altro ieri (domenica) di Francesco (Franco) Rossi, 74 anni, uno degli imprenditori che hanno fatto conoscere la "Valle del jeans" urbaniese e dei territori limitrofi in tutta Italia e nel mondo. Rossi, grazie al suo spirito imprenditoriale ha portato ricchezza nel territorio e nelle famiglie, incentivando soprattutto l’occupazione femminile. Il ricordo dei colleghi imprenditori è in linea con quanto espresso sinteticamente e chiaramente nella pubblicazione "La valle del jeans": "Una persona ricca di idee, vulcanica, che si immedesima nei problemi e ne ricerca soluzioni autonome nelle quali profonde doti di fantasia e genialità. È determinato e non disdegna quel tocco di sperimentazione che, incrementando, le capacità di comprensione dei mutamenti in atto, gli consente l’identificazione delle forme reattive più appropriate".

Un imprenditore accorto che coniugava il sapere del lavoro, la passione e lo sguardo alle tendenze future. La sua Joal Jeans, attiva dal 1985, era un’azienda che si proponeva non solo come laboratorio di confezioni ad alta specializzazione ma anche come impresa commerciale. È sempre stato tifoso della locale squadra di calcio e, soprattutto negli anni ’80 e ’90 vicino al gruppo dirigenziale. Lascia la moglie e due figli; i funerali si terranno oggi alle 14,30 nella Cattedrale di Urbania.

am. pi.