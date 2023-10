Morto l’imprenditore Riccardo Vitali: "Un corteo di moto per l’addio"

Ha chiuso la sua esistenza di imprenditore e di grande appassionato di moto e di sportivo a tutto tondo, bevendo bicchieri di morfina per lenire il dolore. Aveva combattuto per vivere fino ad una settimana fa, Riccardo Vitali, 65 anni, ex titolare della "Gavit", azienda che riforniva il dorso degli armadi a tantissimi mobilieri della zona. Un gioiellino di azienda quella che aveva messo in piedi Vitali perché occupava oltre trenta dipendenti, con 15 milioni di fatturato e due milioni di utile nel 2022. "Usciva dalla fabbrica, saliva sulla moto, che era la sua passione e se ne andava anche lungo la Panoramica – racconta il figlio Damien –. Un uomo che ha combattuto per vivere e ci credeva, anche perché aveva ordinato l’auto nuova un paio di mesi fa".

Conosciutissimo nell’ambito dei mobilieri, Riccardo Vitali, ma molto popolare anche nel mondo delle corse di enduro e di motocross, perché da giovane aveva partecipato al campionato italiano, poi tante gare alle spalle e due anni fa aveva partecipato al rally della Turchia piazzandosi terzo nella sua categoria.

"E per i suoi funerali che si terranno sabato alle 10,30 alla chiesa del Porto – dice il figlio – stiamo anche organizzando un saluto da parte di tutti gli appassionati di motociclismo". Un’altra di quelle storie brutte che nascono da dolorini a cui nessuno dà solitamente peso. "Perché una mattina di un anno fa ha sentito dei dolori al collo – continua il figlio Damien –. Aveva pensato ad un colpo d’aria che però non passava, per cui sono iniziati gli accertamenti ed il responso lasciava poche speranze. In questo anno gli sono stato molto vicino anche se io lavoro a Shanghai, perché per me è stato di grande insegnamento nel lavoro e nella vita. Ma io non volevo fare il suo lavoro...", conclude il figlio. Decisione, questa, che ad inizio estate ha portato Vitali a cedere la sua azienda alla Top Star, altra fabbrica pesarese del settore.

Dice l’industriale e amico Giuseppe Andreani: "Credo che non esista una persona che possa avergli voluto male. Una pasta d’uomo e stimato da tutti, nella vita e nel lavoro". E Roberto Cocon, uno degli amici del mondo dell moto, dice: "Spesso sui campi di motocross e di enduro assieme, una persona molto dolce e molto brava. Lo accompagneremo con un corteo di moto dalla camera mortuaria di Muraglia fino alla chiesa del Porto. E’ stato un duro colpo la sua morte, anche se sapevo che stava molto male, perché ho perso un amico fraterno".

