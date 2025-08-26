Addio a Lorenzo Braccesi, il prof che affascinava quando raccontava la storia antica

Pesaro, 26 agosto 2025 – Lorenzo Braccesi, docente di Storia Antica delle Università di Torino, Venezia e Padova, scrittore e saggista di sempre più raffinato acume, è scomparso ieri notte all’ospedale di Fano, dov’era ricoverato, all’età di 84 anni. Il suo rapporto profondo con Pesaro sua città natale è tutto nell’immagine che lo ritrae sul lungomare.

Innumerevoli le pubblicazioni scientifiche, i volumi e le collane dirette per emerite e illustri case editrici italiane. Fu a lui che nei primi anni Ottanta del 1900, fu affidato il saggio “Pesaro nell’antichità. Storia e documenti” che apre il primo volume della Historica Pisaurensia, diretta da Scevola Mariotti e pubblicata dal Comune e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. Storico di interessi svariati e sconfinati con gli anni nella letteratura e nella critica poetica, a connotarlo sono anche le dediche di alcune sua opere: “Agli amici oliveriani”, per il suo amore cittadino, e “A quanti che, seppur non simpatici, mi hanno insegnato qualcosa”, per il suo temperamento.

Il suo modo di fare storia, nel senso di costruirla e di scriverla, è stimolante come pochi altri, bastino le pagine su Marco Livio Druso Claudiano, il pesarese padre “della più nota matrona che abbia conosciuto la società romana: Livia Drusilla, la consorte di Augusto, nata il 30 gennaio dell’anno 58” consentendo a Pesaro di diventare “felix”; il coinvolgimento della città, non vero, ma suggestivo nel pagamento dell’oro del riscatto al barbaro Brenno; i Bronzi di Cartoceto sui quali resta in piedi, con altre, la sua ipotesi che fossero stati trafugati da Pesaro e nascosti come refurtiva nel luogo solitario in cui furono rinvenuti.

Storico di razza capace di collegare fatti e personaggi diversi con un filo che li unisce e li rende plausibili, sguardo “birbo” e attento all’accadere capace di donarti pomeriggi in cui pensi che se la storia può essere così, Dio conservi coloro che così sanno raccontarla.

Ormai abitualmente residente nel padovano, sua sede di docenza, ma immancabile nei suoi ritorni a Pesaro, il professor Braccesi appartiene a quella razza in via d’estinzione di coloro che sanno rendere vive le cose che narrano. Chi era veramente quando, seduti in trattoria, davanti a un piatto di ravioli fumanti, si tramutò in Omero e declamò in greco antico i primi versi della “Odissea”? E’ di persone così che, quando scompaiono, si dice “exit”. Dunque “exit il professor Lorenzo Braccesi”. Esequie e cerimonia religiosa domani ore 16 chiesa di Cristo Re.

f.b.