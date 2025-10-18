Morto Marco Di Cecco, per tutti Paco. I bagni Wanda erano la sua perla

Un figlio del porto Marco Di Cecco, per tutti Paco. Aveva 76 anni, ma non li dimostrava. E’ morto ieri stroncato da una leucemia fulminante. Si alzava guardando i motopesca che entravano e poi prendeva la strada che lo portava in via Nazario Sauro dove aveva in concessione i bagni "Wanda", una delle spiagge storiche della città. Un lavoro di famiglia perché l’aveva ereditata dai genitori. Poi all’improvviso poco prima di Pasqua di quest’anno una di quelle diagnosi che gelano: leucemia. "Una volta durante l’estate in un giorno in cui si sentiva meglio – racconta il figlio Matteo – è venuto in macchina con alcuni amici, ma non è sceso, ha soltanto guardato la spiaggia dalla strada. Era un lavoro che amava tanto, così come amava tanto le sue origini portolotte perché non si è mai voluto staccare dalla sua casa, quella dei genitori, dalle sue radici, dai suoi amici. Una persona, mio padre, molto generosa e quando vedeva qualcuno che era in difficoltà non faceva mancare il suo aiuto. Un uomo buono".

Marco Di Cecco ha sempre vissuto in via Calata Duilio, nell’abitazione dei genitori, una di quelle case ‘budello’ perché aveva una seconda uscita anche nella retrostante via della Sanità. Oltre al figlio Matteo, Paco lascia anche la moglie Daniela Mariotti, una dipendente della Coop Miralfiore che aveva conosciuto proprio attraverso il suo lavoro: lei era la figlia del titolare del bar tabacchi sotto l’hotel Sporting. La dirimpettaia. I funerali di Paco si svolgeranno lunedì alle 14,30 alla chiesa del Porto.

Una persona conosciuta in città Marco Di Cecco, non solo per il suo lavoro, dai clienti e dai suoi amici, perché salì alla ribalta un paio di volte: la prima perché fu uno dei primi a Pesaro e anche in provincia a comprare una macchina importante come il Porsche Cayenne, poi anche perché nel suo bagno passavano le estati molte compagnie formate da amanti delle moto ed anche della pallacanestro. "Non era un atleta, anzi – raccontano gli amici – ma fu uno dei primi a montare un canestro in spiaggia nel periodo d’oro del basket pesarese. L’immagine di una malattia sociale che superò i confini cittadini per finire anche sulle pagine, con tanto di foto, di Superbasket, la rivista cult di allora per gli appassionati, quando per tutta Italia Pesaro era diventata basket-city".

Tra le sue attività parallele, anche se per periodi brevi, due puntate nel campo della ristorazione. Una prima volta con Maurizio Selci ed una seconda volta con il pugile Andrea Magi con l’apertura di un ristorante a Londra. Due avventure che durarono poco. Ieri la notizia della morte di Marco Paco Di Cecco ha addolorato molti, compresi i suoi colleghi bagnini che seguivano e si informavano sul suo stato di salute perché per tutti "era un uomo buono e generoso ed aiutava tutti".

m.g.