Morto nella scarpata, il funerale del 47enne

Si svolgeranno oggi alle ore 15,30 nella chiesa parrocchiale di Lunano i funerali di Paolo Amati, 47 anni, deceduto in un tragico incidente nella notte tra venerdì e sabato lungo la provinciale Fogliense che porta da Caprazzino (frazione di Sassocorvaro) a Lunano. Amati era alla guida della sua Suzuki quando attorno alle ore 1 di sabato mattina per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto, è andato a sbattere contro il guardrail ed è finito nella scarpata sottostante. Soccorso l’uomo è deceduto durante il trasporto in ambulanza.