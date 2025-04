Morto nello schianto. L’ultimo saluto a Luca nel campo da rugby

"Ciao Luca, rugbista vero, ragazzo sincero!". E’ lo striscione esposto al campo da rugby di via Scarpellini dove oggi pomeriggio, alle 15,30, verrà celebrato il funerale di Luca Cardellini, il 23enne che ha perso la vita la notte di Pasqua in un tragico incidente a Montelabbate. L’ultimo saluto al giovane rugbista e allenatore della Pesaro Rugby sarà proprio al Teknowool Rugby Park dove, fin da piccolo, il 23enne ha mosso i primi passi con la palla ovale. A celebrarlo sarà l’arcivescovo Sandro Salvucci.

Familiari, amici, compagni di squadra, dirigenti, piccoli giocatori delle giovanili e genitori dei bambini daranno l’ultimo saluto a Luca. E tutte le squadre giallorosse della Fiorini Pesaro Rugby che domenica scenderanno in campo, le due seniores e la femminile, lo faranno nel suo ricordo. Luca Cardellini era stato mediano di mischia nelle fila della Pesaro rugby, avrebbe compiuto 24 anni il prossimo 3 luglio. E’ cresciuto al campo da rugby fin da bambino e ora era anche istruttore per i piccolissimi dell’under 6. Era impegnato anche nei numerosi progetti di rugby nelle scuole dell’obbligo organizzate dalla società giovanile delle "Formiche rugby".

A causa di un infortunio al ginocchio, aveva dovuto lasciare il rugby giocato ma fino alla stagione 2020/2021 aveva fatto parte della rosa della serie A pesarese. Il terribile incidente è accaduto la notte di Pasqua in via Abbadia sulla Sp 14. Dopo una serata trascorsa con gli amici ha perso il controllo della propria auto, una Skoda, ed è uscito di strada. Ha urtato contro un palo dell’alta tensione e il colpo è stato fatale. La squadra dei vigili del fuoco di Pesaro è intervenuta immediatamente e, insieme al personale del 118, ha estratto il 23enne dalle lamiere ma non c’è stato nulla da fare.