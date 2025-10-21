Morto sulle Siligate. Scatta la raccolta fondi: "La salma torni in Perù"

Una "pollada" per aiutarlo a tornare a casa. Così la comunità peruviana e ispanoamericana di Pesaro si è messa in moto per raccogliere fondi e permettere il rimpatrio della salma di Roberto Enrique Villanueva Torres, 25 anni. E’ lui il giovane morto sabato sera dopo essere stato travolto da un’auto lungo la strada Romagna, nel tratto delle Siligate.

Domiciliato da qualche tempo a Pesaro, è rimasto ucciso sul colpo in un incidente avvenuto intorno alle 20, all’altezza del civico 66. Stava attraversando la carreggiata quando è sopraggiunta la vettura che procedeva in direzione Cattolica. L’impatto non gli ha lasciato scampo.

Per ore non si è conosciuta l’identità della vittima, che non aveva documenti addosso. Solo in seguito è stato possibile identificarlo. Sabato, dalle 11, in via Santa Maria delle Fabbrecce 15, si terrà una "Gran Pollada de Solidaridad", un evento benefico che unisce cucina e solidarietà: piatti a base di pollo preparati e condivisi per raccogliere fondi, secondo una tradizione radicata nella cultura peruviana.

"La sua famiglia in Perù attendono di potergli dare l’ultimo addio con amore – si legge in un post pubblicato sui social –. Il tuo contributo solidale renderà possibile che la sua famiglia possa salutarlo con amore. Con l’aiuto di tutti, possiamo riuscirci".