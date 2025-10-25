Morto sotto un treno a Marotta: interrotta la circolazione sulla linea Adriatica

Pesaro, 25 ottobre 2025 – Intorno alle 16 di oggi una persona è stata investita da un treno sul binario 2 della stazione ferroviaria di Marotta. La circolazione è stata immediatamente sospesa in entrambi i sensi di marcia e i passeggeri dei convogli in transito sono stati fatti scendere alla stazione di Fano, dove sono stati organizzati collegamenti sostitutivi.

Sul posto sono intervenuti la Polfer, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Le operazioni di soccorso e di accertamento sono ancora in corso, e non si conoscono al momento le generalità della persona coinvolta né la dinamica dell’investimento. La tragedia arriva a distanza di appena una settimana da un altro drammatico episodio, avvenuto sempre lungo la linea Adriatica.

Nel tardo pomeriggio di sabato scorso, poco dopo le 19, una donna era stata travolta da un Frecciarossa a circa un chilometro da Fano in direzione Marotta. Le operazioni di recupero si erano rivelate particolarmente complesse, bloccando così per ore la circolazione ferroviaria.

Anche in quel caso il traffico ferroviario era dunque stato paralizzato per ore, con ripercussioni pesanti lungo la tratta Bologna-Ancona.