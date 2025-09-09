Morto Ugolini: “Ciao Alessandro e niente lacrime”. Tu che mordevi la vita e ci facevi capire chi siamo

Pesaro, 10 settembre 2025 – “Niente lacrime, prego. E stasera non piange nessuno”. Facile a dirsi, quasi impossibile a farsi. Perché l’amico che se ne va stavolta non è quello di una canzone dei Modena City Ramblers, ma è proprio lui, Alessandro Ugolini, che di quei concerti non se n’era perso praticamente uno. Cinquant’anni appena compiuti (anzi 49,9 per cento, come aveva fatto scrivere venerdì scorso sulla torta per sdrammatizzare il mezzo secolo) e già ci tocca salutarlo.

Ale se n’è andato all’improvviso ieri mattina, dopo una corsa disperata tra Pantano, Pesaro e Ancona. Si è sentito male lunedì sera in casa, la moglie Tania, infermiera in Emodinamica, ha capito subito la gravità e chiamato il 118. In pochi minuti i soccorsi erano lì, con Nicoletta, presenza storica e rassicurante, che ha provato di tutto.

Portato d’urgenza in ospedale, la dottoressa Lucia Marinucci e la sua equipe di Emodinamica hanno fatto l’impossibile, così come il personale del reparto di Rianimazione fino al trasferimento in eliambulanza ad Ancona. Lì lo attendevano il dottor Carlo Zingaro e l’équipe di Cardiochirurgia, ma ogni tentativo si è infranto contro l’irreparabile. Alle 11 Ale se n’è andato.

Dietro di sé lascia un vuoto che non ci si crede: per Tania, compagna di quindici anni di matrimonio; per Maria Giulia, la figlia adorata arrivata nel 2012; per la sorella Annalisa e per la mamma Rosella, che tempo fa gli aveva donato un rene, un gesto d’amore assoluto che gli aveva regalato anni preziosi. E per gli amici di una vita, per chi lo considerava un fratello acquisito. Una ferita che si aggiunge a quella della perdita del babbo Marcello, storico primario di pneumologia, strappato alla vita dal Covid nel marzo 2020.

Alessandro era uno che la vita la mordeva, la inseguiva, la sfidava. Fotografo al ’Corriere Adriatico’, aveva immortalato alcuni tra i momenti più significativi della cronaca recente, poi gelataio a Fano con l’entusiasmo del vulcano che era, infine impiegato all’Ast: ogni ruolo vissuto con la stessa passione viscerale.

Non guardava le persone: le scrutava, come dietro l’obiettivo. Senza ritocchi, senza filtri, con quella lucidità spietata che ti restituiva in faccia i contorni veri di chi sei. Due “sberle” metaforiche e tornavi dritto sulla tua strada.

Era legatissimo alla comunità dei Cappuccini, amava la montagna, gli animali, e soprattutto amava vivere. Venerdì scorso aveva festeggiato il compleanno con alcuni degli amici di sempre: chi c’era ricorda un Ale vulcanico, raggiante, con la solita ironia che lo rendeva unico.

Oggi resta il silenzio, e l’impresa disperata di rispettare la sua richiesta implicita: niente lacrime. Perché, lo sapeva bene, piangere non basta. Servirà piuttosto portarsi dietro quel suo sguardo diretto, quell’energia mai spenta, quella capacità di chiamare le cose col loro nome. Ale amava la vita come pochi: l’ha vissuta senza riserve, e ci ha lasciato con la stessa intensità. E allora sì, proviamoci: niente lacrime, prego.

Anche se, stavolta, sarà durissima. “Ho un vecchio amico che sta per partire. E stanotte ritorna via. È il momento dei baci, dei saluti ed abbracci. E gli auguri di buona fortuna. Niente lacrime prego, che c’è altro da fare. E stasera non piange nessuno”.