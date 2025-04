Morto un Papa se ne fa un altro. Più facile a dirsi

di Daniele Sacco*

"Morto un papa se ne fa subito un altro", si potrebbe aggiungere "mica tanto". Ci vuole tempo per organizzare una macchina simile. Bisogna celebrare, intanto, il funerale. Occorre lasciare tempo ai cardinali elettori, per raggiungere la Cappella Sistina, da tutto il mondo. Poi ci sono elezioni, "scrutini", fumate nere, e via così. La cerimonia è medievale, l’organizzazione della Chiesa ha le sue radici nel Medioevo (o, meglio, nella fine dell’età romana). Dicevamo che il termine "conclave", deriva dal latino cum clave: "con la chiave", o meglio, "chiuso a chiave". Fu papa Gregorio X, nel 1274, che stabilì nuove regole per l’elezione dei pontefici. Era giunta l’ora di farlo, posto che si era visto di tutto nei secoli precedenti: papi e antipapi proclamati da imperatori, anche contemporaneamente, famiglie della nobilità romana che facevano strage di "clan" rivali per porre un proprio esponente sul soglio. Di tutto un po’. La popolazione locale, romana, proponeva le sue candidature e i vescovi sceglievano il futuro "vescovo di Roma": insomma un bel "guazzabuglio" medievale, come esclamava Mago Merlino nel celebre cartone animato Disney. Qualcosa era già cambiato nell’XI secolo, quando fu sancito che i soli cardinali avrebbero potuto eleggere il papa, poi fu introdotta la maggioranza dei due terzi dei voti, peraltro ancora oggi vigente. Quest’ultima è una regola che viaggia verso il migliaio di anni. Gregorio X, eletto dopo quasi tre anni di conclave, con la costituzione Ubi periculum "creò" il conclave, da tenersi in un luogo chiuso a chiave e nei tempi ragionevoli. Quanti giorni ci vorranno per eleggere il 267esimo pontefice romano? Tra una settimana esatta avrà inizio il conclave.

*docente di Archeologia cristiana, tardoantica e medievale, Università di Urbino uscita 446