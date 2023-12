Morto Valdemarin. L’attore che si innamorò sia di Fano che di Pesaro

L’attore Mario Valdemarin è morto 4 giorni fa a Roma. Aveva lavorato in teatro con Strehler e Monicelli, aveva girato decine di film anche di successo ed aveva partecipato anche a molti sceneggiati televisivi tra cui "La gatta" girato in parte anche a Pesaro. Questo attore ha avuto un forte legame sia con Fano che con Pesaro, dove aprì anche un negozio di abbigliamento in via Branca, angolo via Almerici.

Valdemarin arriva sulle spiagge dell’Adriatico dietro l’amore di una attrice fanese, Paola Dapino, che aveva una villa a San Biagio sulle colline fanesi. Una storia, la sua, che lega Fano con Pesaro perché un giorno di 47 anni fa si presenta nella sua villa un giovane regista pesarese, Paolo Baldelli, e gli sottopone il copione di un film, una storia d’amore tra un ragazzo (poi interpretato da Valdemarin) ed una giovane ragazza di colore interpretata da Norma Jordan che ballava nei locali di Pigalle a Parigi. Benché Baldelli, fosse all’epoca molto giovane Mario Valdemarin, allora molto famoso, gli diede fiducia ed accettò di recitare questa parte. "Ma il film per varie ragioni – racconta Francesca Bacchiocchi, parente di Baldelli – non vide mai la luce perché mancavano il doppiaggio e anche la colonna sonora. Adesso lo stiamo restaurando – è in bianco e nero – e se ci riusciamo vorremmo proiettarlo per la prima volta allo Sperimentale il 28 marzo in occasione di Pesaro Capitale della Cultura. Speriamo di farcela e l’assessore Daniele Vimini ha già dato la sua disponibilità. E’ tutto girato a Pesaro e a San Marino ma ci sono anche vedute di San Biagio sulle colline di Fano. E vi partecipano diversi attori fanesi. Era nelle nostre intenzioni invitare in quella occasione Mario Valdemarin per questa prima assoluta. Ma purtroppo è morto prima". Un film che per un millimetro non arrivò mai nelle sale cinematografiche e che ora Paolo Baldelli – la famiglia era proprietaria dell’azienda Betontecnica – sta cercando di riportare alla luce. Lato pesarese di una storia molto fanese, perché Mario Valdemarin per diversi anni e quasi tutte le estati trascorreva le sue vacanze a Fano nella casa dell’attrice Paola Dapino. Valdemarin frequentava alcuni circoli fanesi ed era legato, tra gli altri, alla figura dello scrittore Luciano Anselmi, un dotto uomo della notte. "Si vedeva spesso la mattina a prendere il caffè al bar Centrale per il Corso di Fano, oppure al bar Lido, ma non è che frequentasse molto i salotti. Una persona molto riservata", racconta chi lo ha conosciuto.

Chi ha ricordi del periodo pesarese di Mario Valdemarin è la famiglia Ratti perché Manila Pezzipane, zia della Silvana Ratti, aveva collaborato per anni con l’attore quando decise di aprire un negozio di abbigliamento per bambini in via Almerici angolo con via Branca. Forse un legame dovuto al fatto che il fratello di Manila Pezzodipane, Marcello, era un attore ed è stato anche il primo volto dello spot pubblicitario della birra Moretti, l’uomo che beveva e poi si asciugava i baffi con la mano.

m.g.