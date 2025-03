Mosaici del Duomo: "Li vedremo virtuali con visori tridimensionali"

La cultura dell’innovazione passa anche per i Mosaici del Duomo dove, grazie alla presenza della Casa delle Tecnologie Emergenti (Cte), verrà finanziato un progetto per 180mila euro al fine di digitalizzare e realizzare un video immersivo dei tappeti visibili.

L’ha ribadito ieri in Consiglio comunale il sindaco Andrea Biancani per difendere dall’attacco dell’opposizione la Cte. La minoranza consiliare, infatti, piuttosto scettica riguardo a come siano stati messi a frutto gli 11 milioni di euro attirati a Pesaro, tra le 13 città italiane ad aver vinto il bando europeo.

"L’Arcidiocesi – ha spiegato Biancani – ha già trovato la stanza dove sarà possibile allestire la tecnologia utile all’esperienza cosiddetta immersiva. Lo spettatore indosserà dei visori tridimensionali che gli permetteranno di visitare entrambi i mosaici, il superiore e il sottostante, senza essere fisicamente dentro il Duomo. Questo permetterà una conoscenza approfondita, impossibile altrimenti nella realtà.

L’idea è scaturita dopo che, a sentire tutti gli esperti, ai massimi livelli, è risultato impossibile o economicamente inarrivabile procedere con uno spostamento dei mosaici dal luogo orginario. Sicuramente se avessimo avuto la possibilità di farlo, la nostra città avrebbe avuto un’attrazione in grado veramente di farla svoltare culturalmente e turisticamente. Non ci siamo dati per vinti. Con la Cte e l’arcidiocesi abbiamo messo a punto questo che sarà un progetto molto interessante e innovativo: un progetto che sarà in grado di ricostruire la cronologia dei mosaici attraverso immagini e video realizzarsi grazie alle nuove tecnologie e alla digitalizzazione 3D e HD, data proprio dalla Casa delle Tecnologie emergenti senza la quale non ci sarebbe stato un progetto simile."