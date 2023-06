Mosaici, la nuova vita Cristalli più grandi e illuminazione hi-tech

Cautela massima anche perché fra il dire e il fare ne corre di strada. Ma per un progetto che forse va a finire nel cassetto – il museo dedicato a Dario Fo e Franca Rame a Rocca Costanza –, potrebbe prenderne vita un’altro: allargare e ampliare le grandi finestre di cristallo che mostrano solo qualche parte del tappeto musivo, il più recente, della cattedrale. Non solo, perché per avere una fruizione migliore si starebbe anche pensando ad una illuminazione più consona perché in alcuni casi dalle finestre di cristallo non si vede nulla, come hanno fatto rimarcare alcuni visitatori.

Ma c’è cautela, anche perché, come dice il responsabile dei musei diocesani Filippo Alessandroni, "siamo ancora alle ipotesi e si stanno vagliando dei progetti, ma ancora non c’è nulla di definitivo. Ipotesi...". Nel frattempo, nei giorni scorsi, gli esperti della soprintendenza Archeologica sono scesi sotto l’attuale piano di calpestio per controllare lo stato di conservazione dei tappeti musivi "e devo dire che le condizioni sono buone anche perché l’aria è salubre", continua Alessandroni.

Una storia che va avanti da oltre trent’ anni quella dei mosaici del Duomo. E quando si decise di ricoprirli con l’attuale pavimento, qualcuno disse: "E’ come guardare la cappella Sistina dal buco della serratura".

L’ipotesi in corso di studio è quella di allargare la visione degli 800 metri quadrati di litostroto. Che ha un particolare, rispetto a quelli che sono sepolti un 60-70 centimetri più sotto e di epoca paleocristiana, anche se alcuni tratti sono visibile sulla navata di destra dove furono fatte nell’antichità sepolture (si presume) di vescovi.

Il particolare di questi grandi tappeti musivi lo disse Federico Zeri all’uscita da una visita durante gli scavi: "Siamo di fronte ad una cosa eccezionale e paragonabile, anche per la loro estensione, ad altri mosaici più famosi al mondo. Con un particolare in più: questi tappeti sono anche un viaggio nel tempo perché si va dal quinto secolo dopo Cristo fino agli inizi del 1400 per i rifacimenti che sono stati fatti nel corso dei secoli". Si passa dalla simbologia cristiana alla mitologia greca, come la nave che simbologgia il ratto di Elena regina di Troia che in questo momento non è visibile perché non rientra all’interno delle varie finestre di cristallo che sono state aperte in Duomo.

Sembra di capire che anche il nuovo arcivescovo Sandro Salvucci non abbia posto veti. E interno al tavolo a discutere questa ipotesi, oltre naturalmente alla Soprintendenza, anche un rappresentante dell’amministrazione comunale. Un progetto che potrebbe anche andare in porto – fermo restando che si riescano a trovare poi i finanziamenti –, per la prossima estate e cioè nel cuore delle manfestazioni che si stanno mettendo in programma per Pesaro Capitale della Cultura.

"Prima bisogna passare dalle ipotesi ai progetti concreti dopodiché si penserà anche alle eventuali sponsorizzazioni", conclude Alessandroni. Per un progetto, quello di Rocca Costanza, che corre verso il... cimitero, se ne sta profilando un altro che invece potrebbe ricevere applausi da larga parte della cittadinanza.

Maurizio Gennari