Mosaici verso nuove meraviglie. Ma il Duomo chiude due settimane

Duomo chiuso. Per un paio di settimane, niente messe e nemmeno cerimonie. Dall’altro ieri la chiesa più importante della città è infatti al centro dei lavori per l’ampliamento delle ampie vetrate sui mosaici. Capolavori realizzati a partire dal VI secolo dopo Cristo fino ad arrivare fino al 1200 per una serie di rifacimenti avvenuti nei secoli dei tappeti musivi: una storia dell’arte lunga 700 anni.

Un lavoro, quello iniziato ieri mattina, che è concentrato soprattutto a metà della navata centrale e che si estenderà fin sotto la navata di sinistra, entrando, per un totale di circa una quarantina di metri quadrati di nuove ‘vetrate’. Quindi un amplianmento dell’area visibile del litostroto, a beneficio sia dei fedeli che dei tanti turisti che arriveranno, dopo che nel corso dell’estate, ma anche in queste ultime settimane, tantissimi hanno valicato il portone d’ingresso della chiesa per osservare questo antico capolavoro dei mosaicisti. migliaia di visitatori.

Una operazione, quella in corso, che permetterà di vedere anche una parte del mosaico inferiore – un corridoio di un metro lungo dieci – che invece risale al quinto secolo, quello più antico. L’operazione di ampliamento, finanziata dalla Fondazione Scavolini, vede all’opera tecnici e operai della Renco e le operazioni di smantellamento delle pietre dell’attuale pavimento sono iniziate ieri. A seguire i lavori ieri mattina anche l’arcivescovo Sandro Salvucci con don Marco Di Giorgio e il responsabile del museo vescovile Filippo Alessandroni.

Questo ampliamento delle vetrate è l’ultimo atto del lavoro iniziato lo scorso anno per Pesaro Capitale della Cultura. Non viene interessata la navata di destra (entrando) perché quell’area archeologica ha portato alla scoperta di antiche tombe, forse di vescovi, e non ci sono tracce di mosaici che invece si estendono fin sotto il sagrato e quindi confinanti con via Rossini.

Con questa operazione si porteranno alla visione "i pavoni che si abbeverano ad un cantaros dal quale partono tralci di vite, i cervi, l’ambivalente icononografia del centauro e un’elegante e complessa decorazione tipicamente bizantina, con spazi ‘abitati’ da figurazioni simboliche zoomorfe; la colomba con il ramo d’ulivo della pace, lepri e levieri in corsa recanti un nastro svolazzante al collo di matrice sassanide e alludente al tema della regalità".

Tra gli elementi presenti "spiccano anche le immaginette del basilico e del grifo antropomorfo; rappresentazioni che mostrano una diretta dipendenza dai repertori bizantini, aggiornati all’universo figurato medievale dei bestiari", scrive l’arcidiocesi illlustrando i lavori che hanno preso il via ieri mattina naturalmente con l’ok della Soprintendenza archeologica. Con i nuovi lavori è previsto anche un adeguamento dell’illuminazione dell’area che diventa visibile. m.g.