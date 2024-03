Mosconi: il possibile ritorno: "Città brutta, va cambiata"

A volte ritornano. Rivedere in lizza Mauro Mosconi alle prossime elezioni comunali sarebbe a quanto pare una cosa più sensata e possibile di quanto in molti pensano. L’ex vice sindaco socialista degli anni ‘80 ci sta pensando veramente. Da un po’ di tempo è iscritto a Italia Viva e nelle settimane passate è arrivato fino all’attuale presidente regionale Francesco Acquaroli per incontrarlo e sostenere la candidatura a sindaco di Pesaro della consigliera comunale Giulia Marchionni: "Per me era la candidata migliore e più preparata del centro destra. Poteva essere la donna giusta - dice - per far finalmente finire la tradizione dei sindaci comunisti in questa città che dura da decenni. Ma hanno scelto diversamente". E poi spiega. "Se proprio insistono nel fare gli errori a valanga degli ultimi lustri, mi presenterò davvero. Dopo 75 anni di sindaci comunisti, bisogna cambiare. Dobbiamo risalire ai romani per avere un periodo di potere continuativo così lungo".

A Mosconi basta poco per accendersi: "Non è possibile avere un città così brutta. Piena di buche. Con un progetto di ospedale - dice - in un luogo che frana, una questura che non si riesce a fare, un silos post industraile abbattuto per fare degli appartamenti dentro il porto”. Intanto Italia Viva a dire il vero non ha ancor deciso con chi apparentarsi alle comunali. Federico Talè, dirigente nazionale, lascia la porta aperta a tutti: “Noi non abbiamo pregiudiziali nei confronti di nessuno”.

A Mosconi pare invece non dispiacere nemmeno Marco Lanzi, il candidato indicato ma ancora non ufficializzato del centro destra. Il segretario del Siulp ha già cominciato a lavorare. Dovrebbe aprire la sua sede elettorale in piazza Matteotti. Sta cercando di recuperare buona parte del pacchetto di mischia dei consiglieri uscenti: oltre alla Marchionni, Dario Andreolli e Michele Radaelli. In contemporanea il segretario provinciale Nicola Baiocchi avrebbe riallacciato i rapporti con un altro ipotetico candidato, ovvero Andrea Boccanera della cooperativa Gulliver e della trattoria sociale Utopia. Si tratta di uno dei personaggi della società civile apparsi nelle scorse settimane nell’elenco di Acquaroli. Prima di lui era toccato a Davide Ippaso, a cui era stato chiesta la disponibiltà alla candidatura poco prima dell’annuncio di Lanzi. Ippaso aveva detto sì ma subito dopo ha scoperto di essere stato cassato. Cose dolorose che succedono nel centro destra. Intanto Boccanera potrebbe creare un’altra lista civica d’appoggio a Marco Lanzi, che intanto ha già cominciato a lavorare ad una sua “civica del sindaco”, con esponenti cattolici e della sinistra da affiancare ai partiti di centro destra. Di questa lista capiremo di più quando emergeranno i primi nomi ed il possibile capolista. Vedere per credere.