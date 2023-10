Mostra a New York con le opere d’arte del prof Pino Mascia

Nei giorni scorsi all’Istituto italiano di cultura di New York si è tenuta la Conferenza dei marchigiani del Nord America e la Conferenza Continentale delle Associazioni dei Marchigiani del Nord America (Stati Uniti e Canada). Ed è stata l’occasione per allestire una mostra di alcune sculture e quadri dell’artista Pino Mascia: dopo la conferenza infatti c’è stata una conviviale presso la Scavolini Soho Gallery, store della Scavolini nella Grande Mela, dove è stata allestita la mostra dell’artista e docente operante a Urbino, grazie alla collaborazione con Daniele Busca, VP strategic sales and brand director di Scavolini per gli USA. L’allestimento è stato curato da Jenny Lucia Mascia, che ora vive a New York e che sta intraprendendo una notevole carriera artistica negli States. Erano presenti i responsabili delle varie associazioni di marchigiani americane, dal Canada a Chicago, da New York al Connecticut, associazioni operanti da decenni come complemento della Regione sul territorio americano in diversi campi, con attività concrete e continue.