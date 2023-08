Mostra alla Sala del Maniscalco: Premio Worthington a Urbino su Disabilità e Inclusione

C’è fermento ad Urbino per l’allestimento della mostra sul tema “Disabilità e trasformazione per una società inclusiva“ che si inaugura alla Sala del Maniscalco e nella vicina Rampa di Francesco di Giorgio martini, sabato 12 alle 11,30. Saranno esposte 109 opere e proiettati 10 video sul tema che hanno partecipato al concorso d’arte “Il valore della solidarietà“ organizzato dall’associazione Piattaforma Solidale di Pesaro.

I lavori esposti includono anche tutti quelli concorrenti ai due premi che l’Associazione Premio Eleanor Worthington-Odv di Urbino ha organizzato sul tema “Disabilità e trasformazione per una società inclusiva“, sollecitando la partecipazione di licei artistici, e di scuole d’arte in Italia e in Gran Bretagna. L’associazione Worthington si occupa da 15 anni di promuovere le problematiche inerenti la disabilità, attraverso il linguaggio delle arti figurative, con il sostegno del Comune di Urbino e del Liceo artistico Scuola del Libro di Urbino. Coinvolge soprattutto i giovani e promuovendo premi sul tema della disabilita’ a livello locale, regionale, nazionale e internazionale. Da qualche anno la partecipazione è aumentata e molte sono le istituzioni scolastiche che hanno inserito nella programmazione annuale questo tema e quindi favoriscono la partecipazione al Premio.

"Allestire la mostra nella Sala del maniscalco è sempre una sfida entusiasmante. L’ accessibilità alla Sala del Maniscalco sarà possibile, per persone con disabilità motorie, con l’uso dell’ascensore dalla piazza Borgo Mercatale messo a disposizione da Urbino Servizi; la mostra che quest’anno resterà aperta fino al 15 agosto favorisce la visibilità delle opere e degli autori che le hanno progettate e questo fattore di visibilità è uno tra gli obiettivi dell’Associazione insieme a quello di sensibilizzare al tema della disabilità", spiega Nunzia Invernizzi, Art Director dell’Associazione.

fra. pier.