Mostra "Camera con Svista" di Carmelo Chiloiro a Pesaro

Oggi alle ore 19 nella Galleria degli Specchi dell’Alexander Museum Palace Hotel, in viale Trieste, 20, è prevista l’inaugurazione della personale “Camera con svista“ di Carmelo Chiloiro. Ingresso libero. Sempre visitabile fino al 10 novembre. In occasione di questa mostra Chiloiro, che è nato 70 anni fa a Taranto e vive nelle colline di Rimini racconta: "Inaspettato l’incontro con Alessandro Ferruccio Marcucci Pinoli di Valfesina, per gli amici Nani, che ringrazio della fiducia e dello scambio avuto sui temi dell’arte e del suo senso puro. L’ultima mostra è stata nel 2019. Da lì il Covid. Un tempo vuoto mai vissuto. La perdita di cari amici. La distanza. Il mondo si è ribaltato e come molte altre, anche la mia esistenza. Ma la vita insegna, o così dovrebbe essere. E’ quando si è sottosopra che si iniziano a vedere le cose in maniera diversa e le priorità avute fino a quel momento sembrano improvvisamente fatue sicurezze su cui ci si è adagiati, come sugli allori. E così, si materializza la meraviglia del ricominciare. Il vernissage è oggi, alle ore 19; grazie a chi potrà e vorrà esserci".

l. d.