Mostra collettiva con tutti gli artisti della Galleria Picca

E’ stata inaugurata ieri allo spazio Picca Arte Contemporanea di via Diaz 18 a Pesaro, la mostra collettiva "Collezione Picca". Si tratta di un evento espositivo che raccoglie le opere degli artisti che hanno esposto alla Galleria Picca dal 25 settembre 2021, data di apertura dello Spazio, ad oggi, offrendone una lettura ulteriore a distanza di tempo. "Un regesto, se così di può definire, - affermano gli artisti ed ideatori Giuseppe Tomasello ed Elisa Di Domenicantonio - capace non tanto di catalogare le opere presenti in collezione, quanto di offrirne una nuova più intima ed essenziale lettura. I lavori che costituiscono la Collezione Picca, dunque di questa mostra sono di Franco Pozzi, Alessandro Giampaoli, Emanuela Palazzi, Enrico Nanni, Andrea Salvatori e Massimo Pulini".

l.d.